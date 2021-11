Cronaca



Mostruosi

giovedì, 18 novembre 2021, 18:40

di aldo grandi

Soddisfatti? Certo. Potremmo non esserlo di fronte ai dati mensili che riceviamo da Google Analytics? Da ben 11 anni la Gazzetta di Lucca e il suo direttore (ir)responsabile stanno conducendo una lunga e logorante battaglia contro il cosiddetto Pensiero Unico Dominante che non è, attenzione, solo quello verniciato di rosso. L'ipocrisia, la falsità, il conformismo, la paura albergano a tutte le latitudini politiche ed umane e ancora non ci è capitato di conoscere qualcuno che abbia voglia di rompere le uova nel paniere come è capitato, sin dall'inizio, a noi.

Dal 16 ottobre al 16 novembre la Gazzetta di Lucca ha totalizzato oltre 206.408 utenti unici assoluti. Una cifra incredibile se si pensa che si tratta di altrettanti numeri identificativi di apparecchi tecnologici (Pc, cellulari, i-Pad e altre diavolerie). Le visualizzazioni di pagina sono state, sempre nell'arco temporale dei 30 giorni, 458.883.

Di fronte a questi numeri si può solo ringraziare i nostri lettori, ovunque essi siano, in giro per il mondo, per l'Italia e anche, soprattutto, nella nostra magnifica città. Quando partimmo, a inizi 2011, eravamo davvero in pochi e il primo mese raggiungemmo a malapena i 5 mila utenti unici assoluti. Per essere un giornale locale al quale abbiamo sempre cercato di dare, per conformazione caratteriale congenita, una visibilità al di là dei confini limitati della nostra Lucca, davvero niente male.

Il merito di tutto ciò va equamente distribuito tra tutti coloro, e, credetemi, sono stati molti, che sono passati sotto queste forche caudine. In particolare un elogio lo merita Andrea Cosimini, un ragazzo in gamba che è rimasto con noi, salvo una breve parentesi, sin dall'inizio o quasi. Lo abbiamo difeso e protetto anche quando finì nel tritacarne della causa intentataci da Andrea Marcucci e, a conclusione della stessa, nonostante lo volessero dividere dai destini del sottoscritto, imponemmo la regola secondo cui salvi noi, salvi loro, salvi tutti quindi anche Andrea.

Proprio stamani abbiamo fatto due conti ed è incredibile il numero di giovani cresciuti alle Gazzette che stanno lavorando in questo settore, quello della comunicazione, sia come giornalisti, sia come addetti stampa sia anche come fotografi. Diciamo pure che tutti i migliori sono usciti, negli ultimi dieci anni, dalle nostre palestre partendo da zero. Sfidiamo chiunque a dimostrare il contrario.

Il successo, attuale, del giornale è dovuto anche ai collaboratori che si danno da fare per darci una mano e che sono diventati, ormai, parte essi stessi delle Gazzette: su Lucca mi riferisco a Chiara Grassini, a Barbara Ghiselli, a Gabriele Muratori, a Michele Masotti, a Francesca Sargenti, a Giulia Del Chiaro e anche a chi, pur non essendoci spesso, c'è qualche volta e a noi basta, come Daniela Nardi. Poi, ovviamente, c'è lui, Cip al secolo Ciprian Gheorghita, il fotografo che non si smonta mai di fronte a niente, che va ovunque, che sa prendere la vita con la giusta filosofia per saperci convivere. Un grande.

Di tutti coloro che albergano alla Gazzetta di Lucca non ce n'è uno, né mai c'è stato, che potrà dire di aver subìto un condizionamento affinché scrivesse cose diverse da quelle che ha scritto. Non esiste, probabilmente, un'altra palestra di libertà come questa e la ragione è molto semplice: se si è abituati a pensare, dire e scrivere liberamente, riesce difficile, poi, imporre qualcosa agli altri.

Non ci hanno fermato gli esposti disciplinari che hanno presentato, contro di noi, al (dis)ordine dei giornalisti, né le querele, almeno una ventina, con cui hanno provato a farci pagare le nostre intemperanze . Noi siamo ancora qui e, salute permettendo, speriamo di rimanerci ancora un altro po'.

In questa città così attenta alla forma al punto da dimenticarsi, sovente, della sostanza, ci sono persone - imprenditori, liberi professionisti, personaggi della cultura, commercianti, dirigenti - che ci sostengono e ci incitano ad andare avanti senza guardare in faccia nessuno. E lo fanno di soppiatto, perché in una città, lo ripetiamo, in cui l'essere conta molto, ma molto meno dell'avere e dell'apparire, mostrare pubblicamente le proprie preferenze e, soprattutto, mostrare di stare dalla parte di uno come chi scrive, può essere, ed è, compromettente e, a tratti, magari, anche disdicevole. Ma al momento giusto sappiamo che ci sono e, in particolare, che ci sono stati. Un grazie, quindi, anche a loro.