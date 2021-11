Cronaca



Palazzo Ducale inaugura l'Antica Armeria

sabato, 20 novembre 2021, 14:45

di chiara grassini

Inaugurata l'Antica Armeria di Palazzo Ducale: la Provincia di Lucca investe poco più di 183.000 euro grazie ai fondi europei nell'ambito del progetto Grit- Access.

All'inaugurazione di questa mattina erano presenti Luca Menesini, l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti, il prefetto Francesco Esposito, la presidente dell'assocciazione "Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana" Roberta Martinelli, il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti e altri esponenti del mondo della cultura che sono intervenuti nel corso della mattinata seguita da un piccolo rinfresco. Tra essi il funzionario storico dell'arte Ilaria Boncompagni ( sovrintendenza) e l'architetto Lazzeri, responsabile del settore tecnico della provincia, ovvero coordinatrice dei lavori di "rifunzionalizzazione" di Palazzo Ducale.

Il progetto europeo consiste nella valorizzazione delle realtà culturali locali e nel rafforzamento del patrimonio culturale creando così un itinerario transfrontaliero con il quale collaborano 15 partnership. Più nello specifico riguardano cinque regioni che a sua volta fanno parte dello spazio di cooperazione transfrontaliero.

Figurano oltre alla provincia di Lucca la collettività territoriale e l' ufficio dell'ambiente della Corsica, i comuni di Bastia e Ajaccio, il consiglio dipartimentale del Var (Francia del Sud), la camera di commercio e dell'industria di Nizza e Costa Azzurra, l'associazione nazionale dei comuni delle isole minori d'Italia, le regioni Sardegna, Liguria e Toscana, la camera di commercio di Genova, le provincie di Lucca e di Massa Carrara.

L'ex caffetteria, grazie ai lavori di adeguamento, è stata trasformata in un'area di accoglienza didattica e punto di informazione al cui interno si trovano due colonne lignee. Quest'ultime restaurate dall'associazione "Napoleone ed Elisa" con il contributo del Banco Bmp- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa, Livorno e dal Rotary Club di Lucca, provengono dal teatro di corte della principessa Elisa Bonaparte.

"Palazzo Ducale è uno spazio da rendere fruibile e disponibile sia per i cittadini che per chi viene fuori Lucca - ha spiegato Luca Menesini - che ha centrato il suo saluto istituzionale sulla rivitalizzazione della struttura che già ospita la prefettura e la provincia". Secondo l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti, il ruolo del palazzo assume sempre più centralità nel panorama culturale lucchese e nella vita cittadina quotidiana.Il prefetto Esposito, dopo aver delineato la personalità storica di Elisa Bonaparte, ha definito l'edificio "il palazzo delle responsabilità perché "aperto alla comunità e alle istituzioni". Stando ancora alle sue parole "il patrimonio artistico non appartiene a qualcuno in particolare ma all'intera comunità".

Il restauro eseguito dalla soprintendenza archeologica belle arti e paesaggi per le province di Lucca e Massa Carrara riguarda i due manufatti intagliati in legno policromo e argento meccato.

"Palazzo Ducale è un luogo di incontro e di cultura dove si possono sviluppare iniziative nelle biblioteche o dibattiti - ha affermato il sindaco di Montignoso in qualità di rappresentante della provincia di Massa Carrara e partner dell'evento. Restituire la struttura con progetti utili e con i soldi comunitari significa continuare questo percorso di cultura delle nostre straordinarie terre".

L'inaugurazione è terminata con una benedizione di don Lucio Malanca, anch'egli presente all'Antica Armeria.