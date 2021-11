Cronaca



Parco S. Anna, il progetto del comune non convince i residenti: "Le costruzioni previste sono un danno irreparabile per il quartiere"

giovedì, 25 novembre 2021, 05:08

Queste le parole dell'associazione Parco S. Anna, nata nel 2008 per preservare i pochi spazi verdi del quartiere e proteggerne la vivibilità, in merito al piano operativo formulato dall'amministrazione comunale negli ultimi mesi del suo mandato. All'interno del progetto sono infatti previste nuove costruzioni nel quartiere più popoloso di Lucca:

"Stiamo studiando nel dettaglio il Piano Operativo adottato dal consiglio comunale il 26 ottobre scorso. L'obiettivo è fare osservazioni su ciò che riteniamo sia da rettificare. Subito infatti suona stonata, ai nostri occhi, la possibilità di compiere nuova edificazioni, all'interno del territorio urbanizzato, in cambio della realizzazione di parchi pubblici o parcheggi. Su altri versanti riscontriamo aspetti positivi, come la previsione di un parco nel centro del quartiere e una mobilità basata su parcheggi scambiatori. Ma nel complesso, occorre sicuramente chiedere delle correzioni."

Molti sono gli interrogativi alzati dagli abitanti di Sant'Anna, primo fra tutti quello riguardante la viabilità all'interno del quartiere, che già troppo spesso risulta bloccato da un traffico eccessivo e snervante. Riguardo questi problemi i residenti hanno già pronte alternative e proposte per cui l'associazione è intenzionata a proseguire nelle prossime settimane con ulteriori analisi, allo scopo di rendere il piano operativo più funzionale per i cittadini ed i loro bisogni.



"La nuova edificazione in via Nerici, ex Enel ed ora di proprietà di Demofonte srl con sede a Monza, non ci convince perché vediamo in quell'area una prosecuzione di via Antonelli, realizzando un suggestivo collegamento dolce tra viale Puccini e il polmone verde del parco fluviale, come peraltro previsto nel piano strutturale. Stiamo studiando le eventuali conseguenze che l'intervento di realizzazione di nuovi appartamenti e nuove attività commerciali in via Nerici possa avere in merito alla congestione del traffico nelle già frequentate viale Puccini e via Vecchi Pardini".

Per gli abitanti del quartiere e tutti gli interessati, l'associazione continuerà ancora il suo impegno nel diffondere le informazioni riguardo questo problema e si dice pronta a nuovi incontri con i cittadini.

La speranza è che si trovi un punto d'incontro tra il comune ed i residenti di S. Anna, che tuteli quest'ultimi e garantisca il loro diritto nell'abitare in un quartiere provvisto di parchi e servizi, senza che ciò debba significare essere costretti ad accettare ulteriori cementificazioni o ingiusti compromessi sulla vivibilità di uno dei nuclei residenziali più importanti di Lucca.

Leonardo Orsucci