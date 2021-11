Cronaca



Più illuminazione, manutenzione e sicurezza. La via del Brennero? Come in autostrada

martedì, 23 novembre 2021, 20:13

di chiara grassini

Quali sono i problemi più sentiti dai cittadini del Piaggione? Alla domanda ha risposto Luca Mariani, presidente del comitato paesano. La Gazzetta di Lucca lo ha incontrato questa mattina alla chiesa di Sant'Andrea sulla via dl Brennero per fare il punto della situazione su sicurezza, decoro urbano e viabilità.Il sopralluogo è partito da una corte dove un abitante del posto ha messo in evidenza la mancanza di illuminazione sul far della sera e ha mostrato sul suo cellulare alcune foto per far capire meglio il problema.

"Dove si trova il palo della luce prima c'era una lampadina - ha spiegato il signor Francesco -. Sono venuti e l'hanno tolta. Poi quando hanno rimesso le luci nuove in tutto il paese hanno detto che non ci si può entrare perché proprietà privata".

L'illuminazione manca anche altrove e più nello specifico in alcuni punti dove si trovano loe abitazioni. Durante il tour la Gazzetta di Lucca ha avuto modo di intervistare diversi residenti i quali con poche parole hanno fatto capire che questa situazione "fa schifo" e che si sentono abbandonati".

Il tour a piedi continua. Si passa per via della Stazione I per poi arrivare sulla via del Brennero. Qui il problema è il semaforo, anzi due. Quando scatta il verde, ha fatto notare Mariani, gli automobilisti inseriscono la prima marcia e partono anche se quello adiacente, ovvero quello sulla strada principale è rosso. Tornando indietro di qualche metro, anzi di qualche passo, si vedono segnali di degrado. A partire dalla staccionata in legno che conduce alla dismessa stazione ferroviaria del Piaggione, diventata un luogo insicuro come testimoniano alcuni passanti. La recinzione è marcia e la manutenzione manca dal 2000. così come in pessime condizioni è la "barriera fisica nel tratto binario che va dalla stazione al passaggio a livello".

Nel frattempo il comitato paesano ha inviato una lettera a Ferrovie dello Stato per segnalare la problematica.

A qualche metro di distanza la passerella dove fino a non molto tempo fa c'era la luce non più rimessa perché danneggiata da atti vandalici. La parte nuova, cioè quella che arriva al confine con il comune di Borgo a Mozzano e sistemata nel 2018, presenta dei rischi. La protezione in metallo. come si vede bene nel breve video, non è sicura e soprattutto i bulloni non sono stretti ma si muovono. Guardando in basso, ossia verso il fiume Serchio, è possibile intravedere sul fondale due barre di metallo tolte dalla passerella e gettate nell'acqua.

Tra i problemi più risentiti, tanto per rispondere alla domanda iniziale che il giornale ha posto al presidente del comitato, è l'asfaltatura del manto stradale del tratto che va dal passaggio a livello fino alla località Fontavecchio. La via del Brennero che attraversa il Piaggione è diventata una zona dove il traffico pesante si fa sentire sempre di più. Ogni volta che passa un tir tremano le case che si affacciano su quel tratto di strada e che suscita molta preoccupazione da parte degli abitanti. Soprattutto l'alta velocità delle auto, dopo tra un sorpasso e un altro, nessuno rispetta il limite consentito in un centro abitato come quello del Piaggione, ultima frazione del comune di Lucca.