Polemica al Machiavelli per il torneo di calcetto la cui presentazione è stata fatta solo ai maschi

lunedì, 15 novembre 2021, 18:22

di aldo grandi

Al liceo classico Nicolò Machiavelli è esploso un caso. Una volta, nelle scuole superiori, esplodeva qualcosa di ben più serio e pericoloso per cui, forse, è meglio così, ma quello che è accaduto nella scuola più prestigiosa della città dovrebbe far riflettere. A noi, a dire la verità, fece molto più riflettere la vicenda della studentessa bocciata a settembre con tre materie perché vi intravedemmo e non solo noi, qualche anomalìa, ma tant'è. A quanto pare agli studenti di oggi interessano altre cose come, appunto, quanto denuncia l'Unione degli Studenti gridando, addirittura, ad una gravissima discriminazione di genere avvenuta qualche giorno fa nella scuola e avente per oggetto la presentazione di una iniziativa lodevole e ludica, o almeno così ci è sembrata. In realtà si tratta di un progetto legato alla cosiddetta alternanza scuola-lavoro, ma così è. Se vi pare.

Gravissima ingiustizia l'hanno chiamata e vediamo di cosa si tratta anche se una ingiustizia, per essere gravissima, dovrebbe avere delle vittime e, soprattutto, dei colpevoli, essere intenzionale o, quantomeno, colposa un po' come dicevamo prima per la studentessa bocciata senza pietà.

In sostanza è stata indetta la presentazione del progetto 'Calcio a 5' ed essa ha visto la partecipazione solo dei maschietti mentre le femminucce non hanno potuto assistere. Il progetto, tra l'altro, è aperto sia ai ragazzi sia alle ragazze per cui parlare di discriminazione ci sembra, quantomeno, azzardato. Comunque, la protesta è divampata e le componenti dell'Unione degli Studenti hanno ravvisato e denunciato la patita discriminazione.

In un comunicato degno di altri tempi in cui la terminologia aveva, quantomeno, una certa rassomiglianza storica con la realtà, sta scritto testualmente, che la scuola si sarebbe macchiata di un grave delitto, ossia proprio la scuola che sostiene di aprire la mente a chi la frequenta, è la prima a portare avanti stereotipi e discriminazioni retrograde, sputando sui diritti acquisiti nel tempo con le lotte femministe.

Che cosa c'entri qui il femminismo e cosa abbiano potuto voler discriminare coloro che hanno indetto la conferenza di presentazione, davvero non lo comprendiamo. Se essi stessi possono aiutarci a comprendere, meglio. Basterebbe spiegare, ammesso che sia vero, il motivo per cui solo i ragazzi hanno potuto ascoltare la presentazione dell'iniziativa. Per il resto, care studentesse o anche studenti se ci sono, pensate a studiare e a darvi un'occhiata in giro che quando finite la scuola la vita, quella vera, vi darà modo di combattere realmente per non finire discriminati.