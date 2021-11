Cronaca



Presentato il cortometraggio “Come un uragano senza identità” di Roberta Mucci

lunedì, 22 novembre 2021, 13:49

di chiara grassini

"Come un uragano senza identità" è il titolo del cortometraggio che sarà proiettato in prima visione al cinema Astra giovedì 25 novembre alle ore 17:30 in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Si ispira a un episodio realmente accaduto otto anni fa in una cittadina toscana, cioè in un capoluogo di provincia. Il tema che affrontato e che emerge è quello dell'equivoco, della gelosia e dell'amore malato. La regista Roberta Mucci, autrice di format televisisi e compositrice musicale dal 2010, invita a riflettere e a sensibilizzare il più possibile le persone su una tematica delicata in aumento.

Al cinema Astra saranno presenti gli attori che hanno interpretato i ruoli nel cortometraggio, seguirà una loro presentazione attraverso una clip e infine il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini consegnerà una targa ai 50 anni di carriera di Sergio Forconi che fa parte del cast insieme a Federico Mariotti, Giada Benedetti,Annamaria Malipiero, Ivo Romagnoli,Benedetta Gori, Ilaria Parlanti e Niccolò Natali."C'è stato un grande lavoro di preparazione sugli attori - ha spiegato la regista,- alcune scene sono state girate a Borgo a Buggiano e il cortometraggio durerà 17 minuti e 50 e vuole riflettere e contribuire all'eliminazione della violenza contro le donne".

Alla presentazione era presente anche il commissario capo della questura di Lucca Fabio Scalisi che durante il suo intervento ha sottolineato quanto l'introduzione del codice rosso sia importante ed entrando più nei tecnicismi ha spiegato come sono cambiate le leggi rispetto a prima, cioè quando non esisteva ancora il codice rosso. La polizia si affida molto alll'associazione antiviolenza Luna, rappresentata da Silvia Selmi.

"Fare rete è fondamentale - ha affermato l'operatrice- perchè la donna che ha subito una violenza si sente meno sola quando deve affrontare tali situazioni.'Come un uragano senza identità' è un modo per avvicinarsi emotivamente al tema e poter chiedere aiuto. Ma anche saper riconoscere i segnali".