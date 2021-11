Cronaca



Questura illuminata di arancione contro la violenza sulle donne

martedì, 23 novembre 2021, 10:03

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, il Soroptimist International Club di Lucca, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità dell'Ordine dei Medici, con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Lucca e la Fidapa, è protagonista di una importante iniziativa: il 24 novembre, alle ore 17, la facciata della questura di Lucca verrà illuminata di arancione. Sarà questo un messaggio, anche visivo, per ricordare che proprio all'interno della questura è stata realizzata, grazie alla collaborazione tra queste realtà, una "Stanza tutta per sé", un luogo sicuro e protetto dove le donne possono denunciare abusi e maltrattamenti.



Il 25 novembre alle ore 11, inoltre, sotto il loggiato di Palazzo Pretorio, saranno consegnati riconoscimenti a donne e uomini impegnati per l'equità di genere e il bene comune.