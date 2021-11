Cronaca



Ragazzina di 11 anni cade dall'albero in giardino. Trasportata in elicottero al Meyer

domenica, 7 novembre 2021, 18:00

di gabriele muratori

Una ragazzina di 11 anni, è caduta a terra nel mentre che si arrampicava su un albero del giardino della sua abitazione in Via delle Piagge a Sant'Alessio. Secondo quanto ricostruito, la stessa stava giocando con le sorelle, ed una volta salita su un ramo dell'albero avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduta rovinosamente a terra riportando alcuni traumi tra cui la fratura esposta della gamba sinistra. Contattato subito il 112 dai familiari, è stata inviata l'ambulanza infermieristica della Misericordia di Lucca, dove l'infermiera di turno, dopo aver trattato la ragazzina, ha richiesto l'invio dell'elicottero "Pegaso 3" per l'immediato trasporto presso il politraumi dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.