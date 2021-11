Cronaca



Renzo Cresti eletto presidente della Cappella musicale della Cattedrale di Lucca

lunedì, 29 novembre 2021, 16:29

La Cappella di Santa Cecilia della Cattedrale di Lucca è un'istituzione storica e prestigiosa. È diventata Coro della Cattedrale nel 1966 e ha sede nell'Oratorio della Madonnina. Oltre al servizio liturgico e all'esecuzione del celebre Mottettone per la festa della Santa Croce, il coro è impegnato – a volte affiancato da quello delle voci bianche – in una significativa attività concertistica, ottenendo riconoscimenti in Italia e all'estero, fra cui una tournée negli Stati Uniti.

Recentemente sono state rinnovate le cariche direttive, il Consiglio direttivo è formato da 13 membri, i quali hanno eletto Presidente il prof. Renzo Cresti, Vice-presidente e Segretario Amministrativo Cesare Rocchi, Tesoriere Virgilio Pistelli, Segretario agli atti Pietro Fambrini, Vice-segretarie Rossana Cosmi e Rossana Vannucchi, Coordinatore Arnaldo Terreni, Consiglieri: Michele Bianchi, Angelo Bottari, Marco Gragnani, Guido Masini, Maria Grazia Masini, Fabiola Polizian. Maestro del Coro è Luca Bacci.

Renzo Cresti, già Direttore e Docente di Storia della Musica presso l'ISSM Boccherini di Lucca, è stato Consulente artistico del teatro del Giglio di Lucca ed è Direttore artistico di numerose Associazioni, fra cui Cluster. Fa parte del Comitato scientifico dell'UNIDEL. Come musicologo ha scritto o curato oltre 40 libri, molti sono stati tradotti in diverse lingue. Ha recentemente pubblicato il volume Musica presente, con lo stesso titolo dirige la Collana di incisioni musicali presente sulle maggiori piattaforme on line. È Socio Onorario della Società Italiana di Musica Contemporanea. Il suo ultimo libro è Sylvano Bussotti e l'opera geniale (Firenze 2021). Il suo sito web www.renzocresti.com