Cronaca



Ricettazione e favoreggiamento di farmaci illegali: due denunce

mercoledì, 3 novembre 2021, 09:36

I carabinieri della stazione di Larciano hanno denunciato alla procura della repubblica di Pistoia un cittadino di nazionalità olandese di 28 anni ritenuto responsabile del reato di ricettazione e un italiano di 45, residente a Montecatini Terme, responsabile del reato di favoreggiamento.



I militari dell’Arma, insospettiti dalle continue visite ricevute dal cittadino olandese, che si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione a Larciano con la prescrizione di non poter comunicare con persone diverse dal proprio nucleo familiare, hanno predisposto mirati servizi di osservazione durante i quali, a seguito della visita da parte di un giovane sconosciuto ai militari, si è deciso di procedere ad un controllo.



Durante tale controllo sono state rinvenute nella disponibilità del cittadino olandese diverse confezioni di medicinali senza prescrizione medica e senza il marchio del Servizio Sanitario Nazionale del tipo Testosterone ed Anabolizzanti, nonchè la somma di 3 mila 500 euro circa in banconote di medio e piccolo taglio.



Nella disponibilità del cittadino italiano, presente anch’esso nell’abitazione, è stato rinvenuto invece un pacchetto di cellophane contenente la somma di 10 mila euro circa.



Tutto il materiale ed il denaro è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti, soprattutto con riferimento alla provenienza dei medicinali e della cospicua somma di denaro rinvenuta. Non si esclude che quanto rinvenuto sia frutto di un traffico di sostanze illegali provenienti dal mercato nero ed immesse in commercio per l’uso in ambiente sportivo.