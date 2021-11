Cronaca



Sciopero generale dei lavoratori del comparto d'igiene ambientale: possibili disagi lunedì

giovedì, 4 novembre 2021, 17:30

Sistema Ambiente comunica che per l'intera giornata di lunedì 8 novembre è stato indetto uno sciopero generale dei lavoratori del comparto d'igiene ambientale che coinvolge tutte le aziende pubbliche e private del settore (organizzazioni sindacali FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti e FIADEL).

Per l'intera giornata di lunedì 8, dunque, non sarà garantito il normale svolgimento del servizio che riprenderà regolarmente da martedì 9 novembre. L'azienda si scusa con i cittadini per i possibili disagi.

Per eventuali informazioni o segnalazioni: www.sistemaambientelucca.it; 0583.33211, 0583.343645; infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e Instagram: Sistema Ambiente Lucca.