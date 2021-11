Cronaca



Scomparsa da Lucca, cade in acqua a Viareggio e viene salvata

venerdì, 5 novembre 2021, 09:39

di gabriele muratori

"Una donna è caduta in acqua dal molo". Questo l'allarme pervenuto al centralino del 112 ieri sera verso le ore 19.30, in cui un passante segnalava il fatto dal pontile del molo di Viareggio. Gli operatori del centralino dell'emergenza unica hanno quindi attivato dapprima la Capitaneria di Porto per il recupero immediato della donna e poi l'ambulanza della Misericordia di Viareggio per prestare le cure alla stessa.



Una volta che la donna è stata estratta dalle acque gelide, è stata affidata ai sanitari e trasportata all'ospedale del Versilia per tutti gli accertamenti del caso e per lo stato confusionale in cui si trovava.



Nel frattempo, la donna, una volta identificata, è risultata essere la stessa scomparsa il giorno precedente dalla sua abitazione del centro storico di Lucca. Avvertiti subito i familiari, che si sono precipitati al pronto soccorso viareggino, felici di aver ritrovato la signora sana e salva.