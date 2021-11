Si cerca una donna scomparsa a Lucca

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 4 novembre 2021, 10:24

Un uomo di 66 anni, per cause ancora tutte da accertare, ha perso la vita questa mattina, nei pressi di un capannone a ridosso della statale 12 del Brennero, in località Chifenti, a Borgo a Mozzano. Notizia in aggiornamento

mercoledì, 3 novembre 2021, 19:13

Domenica 7 novembre alle ore 10 messa aperta per i fedeli. Il gruppo vocale lucchese Il Baluardo curerà i canti della funzione. E' obbligatoria la prenotazione

mercoledì, 3 novembre 2021, 14:44

Tante persone hanno partecipato alla Casa della Memoria e della pace all’incontro con Yasmeen Alnajjar, giovane e coraggiosa testimone palestinese di pace. La ragazza è la prima donna araba con disabilità ad avere scalato il Kilimangiaro, e ha raccontato la situazione nella sua terra

mercoledì, 3 novembre 2021, 12:21

L’11 novembre, giornata nazionale delle Cure Palliative e giornata in cui si celebra San Martino, patrono del Volontariato, la Federazione Cure Palliative (Fcp) consegnerà all'arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, il “Mantello di San Martino Fcp” per una cerimonia di benedizione dall'alto valore simbolico, che si terrà alle ore 9.00 presso...

mercoledì, 3 novembre 2021, 09:56

Il Gruppo Attività Sant'Angelo dopo il periodo di stop legato alla pandemia,ha ripreso già nel periodo estivo le sue attività con il successo della festa del Tordello e della birra seppur a capienza ridotta e nel rispetto delle disposizioni anti covid

mercoledì, 3 novembre 2021, 09:36

I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un cittadino olandese per ricettazione di farmaci di provenienza illegale e un cittadino italiano per favoreggiamento