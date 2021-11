Cronaca



Successo per la festa dell'albero ad Aquilea

domenica, 21 novembre 2021, 22:04

di chiara grassini

Grande successo per la festa degli alberi ad Aquilea, il comitato paesano organizza l'iniziativa alla quale partecipano circa 100 persone tra bambini, genitori, parenti, amici e semplici curiosi. Inaugurato anche la nuova tabellatura del percorso naturalistico "via Emilio".

La festa riprende una vecchia tradizione locale che consiste nel dare il nome degli ultimi nati in paese ai nuovi alberi. Si contano 11 ciliegi delle 'cultivar rare (Cinque Papalona e sei marchiata) trapiantati e dedicati alle 11 nascite paesane."Grande festa e commozione per questi bambini che avranno il compito di accudirli e seguire la loro crescita - afferma il comitato pesano di Aquilea che descrive la giornata. E' continuata con l'inaugurazione della cartellonistica del sentiero naturalistico "via Emilio" con due tipi di tabellatura. La prima di tipo escursionistico indica il percorso mentre la seconda riporta le curiosità, i nomi e i soprannomi dei luoghi. In altre parole è il punto di preghiera dove i vecchi contadini si fermavano per la protezione divina del lavoro e dei raccolti.

Aquilea non è solo tradizione, ma anche gastronomia locale. Alla fine del percorso è stata offerta la merenda fatta di prodotti tipici del posto come olio, vino e miele.

"I ciliegi rari - conclude il comitato paesano - sono stati creati appositamente per noi dalla banca del genoma della regione Toscana. Noi siamo coltivatori custodi anche dei ciliegi 'cultivar marchigiana' e ' Papalona'. Il prossimo appuntamento è l'11 e il 12 dicembre in occasione del Desco dove 'la zuppa di Aquilea' (unico prodotto Pat: prodotto agroalimentare tradizionale) sarà presente a 'Esco dal Desco' ospite della bottega di Anna e Leo in via San Frediano.