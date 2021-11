Cronaca



Sull'altopiano delle Pizzorne arrivano i mercatini di Natale

sabato, 27 novembre 2021, 12:12

Il Natale arriva sulle Pizzorne: domenica 28 novembre e domenica 5 dicembre, l'Altopiano sarà animato, per la prima volta, dai tipici mercatini natalizi. L'iniziativa è promossa dal Parco Avventura "Sospeso nel verde" con il patrocinio del comune di Villa Basilica.

Nelle due giornate, dalle 11 alle 18, spazio a degustazioni di prodotti tipici, vin brulè, necci e tigelle e laboratori per bambini per imparare i mestieri antichi. Saranno presenti bancarelle di hobbisti per fare i primi acquisti in vista delle prossime festività natalizie. Dalle 15, inoltre, appuntamento per grandi e piccini con Babbo Natale per scattare una foto.

"Abbiamo sostenuto con grande gioia l'iniziativa del Parco Avventura – commenta il sindaco Elisa Anelli – perché consente di valorizzare le Pizzorne anche durante il periodo invernale, quando è meno frequentato. I mercatini di Natale sono un'occasione imperdibile per grandi e bambini per godere il nostro Altopiano immerso nella magia delle festività".

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto della vigente normativa anti Covid-19. Per informazioni www.sospesonelverde.it o 333.7105636.