Tambellini incontra il campione mondiale di automodellismo alla pista dell’Acquacalda

martedì, 2 novembre 2021, 14:17

Tanti giovani hanno partecipato lo scorso fine settimana al “sabato dell’ambiente”: la manifestazione organizzata dal Consorzio 1 Toscana Nord, che ogni ultimo sabato del mese vede tantissime associazioni del territorio impegnate nella pulizia da rifiuti e plastiche degli alvei e degli argini dei corsi d’acqua

martedì, 2 novembre 2021, 13:45

Sono in programma per giovedì 4 novembre, a Lucca, le celebrazioni del Giorno dell'Unità Nazionale, Giornata delle Forze Armat

martedì, 2 novembre 2021, 11:03

Grazie alla sentenza emessa nei giorni scorsi dal Consiglio di Stato, i ricorsi al TAR promossi da circa 380 operatori sanitari, dipendenti o libero-professionisti, contro l’obbligo vaccinale dovrebbero essere respinti

martedì, 2 novembre 2021, 09:25

Guadalupe Capizzano, presidente Opi Lucca, intervenendo al Festival della Salute di Viareggio, ha riaffermato il ruolo "centrale "della figura dell'infermiere all'interno del "sistema sanità"

martedì, 2 novembre 2021, 08:45

In occasione della “Giornata mondiale del Diabete”, che si celebra in tutto il mondo il 14 novembre, nella giornata di sabato 13 novembre ambulatori e professionisti della Diabetologia si spostano per un giorno nel centro di Lucca, al Real Collegio, per sensibilizzare la cittadinanza su questa malattia, che colpisce oltre...

lunedì, 1 novembre 2021, 18:36

Il bassotto che si è smarrito ieri ai comics è stato ritrovato oggi pomeriggio dagli agenti di una Volante sulla via Romana