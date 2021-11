Tante persone all’incontro con la ragazza palestinese Yasmeen Alnajjar

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 3 novembre 2021, 19:13

Domenica 7 novembre alle ore 10 messa aperta per i fedeli. Il gruppo vocale lucchese Il Baluardo curerà i canti della funzione. E' obbligatoria la prenotazione

mercoledì, 3 novembre 2021, 12:21

L’11 novembre, giornata nazionale delle Cure Palliative e giornata in cui si celebra San Martino, patrono del Volontariato, la Federazione Cure Palliative (Fcp) consegnerà all'arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, il “Mantello di San Martino Fcp” per una cerimonia di benedizione dall'alto valore simbolico, che si terrà alle ore 9.00 presso...

mercoledì, 3 novembre 2021, 09:56

Il Gruppo Attività Sant'Angelo dopo il periodo di stop legato alla pandemia,ha ripreso già nel periodo estivo le sue attività con il successo della festa del Tordello e della birra seppur a capienza ridotta e nel rispetto delle disposizioni anti covid

mercoledì, 3 novembre 2021, 09:36

I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un cittadino olandese per ricettazione di farmaci di provenienza illegale e un cittadino italiano per favoreggiamento

martedì, 2 novembre 2021, 14:17

Tanti giovani hanno partecipato lo scorso fine settimana al “sabato dell’ambiente”: la manifestazione organizzata dal Consorzio 1 Toscana Nord, che ogni ultimo sabato del mese vede tantissime associazioni del territorio impegnate nella pulizia da rifiuti e plastiche degli alvei e degli argini dei corsi d’acqua

martedì, 2 novembre 2021, 13:45

Sono in programma per giovedì 4 novembre, a Lucca, le celebrazioni del Giorno dell'Unità Nazionale, Giornata delle Forze Armat