Cronaca



Tenta rapina al Brico Center, arrestato

lunedì, 29 novembre 2021, 23:26

È stato arrestato ieri sera in flagranza di reato per rapina impropria un italiano di Pistoia di 34 anni, che aveva tentato di rubare della merce presso il Brico Center di via San Savonarola. Occultata della merce in uno zaino aveva tentato di scappare spintonando la guardia giurata che lo aveva smascherato. La volante è intervenuta sul posto lo ha arrestato per rapina impropria. Nella direttissima di oggi pomeriggio il procedimento è stato rimandato a febbraio. Il reo, con precedenti specifici e numerose condanne è stato posto in libertà nelle more del giudizio. Nei suoi confronti è stato avviato il procedimento per l'emissione di un foglio di via obbligatorio dal comune di Lucca.