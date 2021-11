Cronaca : chifenti



Tragedia a Chifenti: muore in un capannone

giovedì, 4 novembre 2021, 10:24

di tommaso boggi

Una tragedia. Un uomo di 66 anni, per cause ancora tutte da accertare, ha perso la vita questa mattina, nei pressi di un capannone a ridosso della statale 12 del Brennero, in località Chifenti, a Borgo a Mozzano.



L'allarme, alla centrale del 118, è scattato intorno alle 8.40. Sul posto si sono diretti i sanitari, i vigili del fuoco di Lucca e i carabinieri di Borgo a Mozzano per i rilievi. Allertato in un primo momento anche l'elisoccorso Pegaso, che però non è intervenuto.



I pompieri sono intervenuti per recuperare la salma che si trovava vicino al fabbricato.



Notizia in aggiornamento