Cronaca



Tunisino arrestato due volte in sette giorni per furto su auto nel centro storico

venerdì, 12 novembre 2021, 12:25

La polizia accompagna in un centro di espulsione un altro cittadino tunisino colto in flagranza di reato mentre compiva l'ennesimo furto su auto in sosta nel centro storico di Lucca.



Aveva, da poche settimane, terminato la detenzione domiciliare e già era stato denunciato per furto aggravato su auto, dopo pochi giorni, il 9 novembre, gli operatori della squadra volante sono nuovamente intervenuti per un'analoga segnalazione di furto, non portato a termine solo grazie all'intervento della polizia. Nuovamente denunciato è stato sottoposto altresi al vaglio degli operatori dell'ufficio immigrazione della questura di Lucca.



Alla luce del suo curriculum criminale, nel quale annoverava diverse condanne per reati di rapina, spaccio, furti aggravati e resistenza a pubblico ufficiale, ritenuto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica, è stato emesso a suo carico decreto di espulsione con contestuale accompagnamento presso il centro di permanenza per i rimpatri di Bari.