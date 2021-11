Cronaca



Una panchina rossa al punto Conad di viale Einaudi

giovedì, 25 novembre 2021, 18:20

In questa settimana Ilaria Colombani in rappresentanza del Centro Antiviolenza Luna e la dott.ssa Chiara Martini, assessore alle attività produttive, sviluppo economico, politiche europee e programmazione strategica del Comune di Lucca, sono state invitate da Roberto Toni Socio Conad Nord Ovest all’inaugurazione dell’istallazione di una panchina rossa presso il punto vendita in Via Einaudi a Lucca.

“In un periodo storico in cui gli episodi di violenza sulle donne sono aumentati, anche a causa del lockdown, abbiamo deciso di scendere in campo con un’altra importante iniziativa. Le panchine rosse – ha spiegato Roberto Toni Socio Conad Nord Ovest del punto di vendita di Via Einaudi Lucca – sono un segnale di sensibilizzazione verso l’opinione pubblica, attraverso cui vogliamo contribuire a stimolare la riflessione, l’informazione e la prevenzione, con l’obiettivo di estirpare un fenomeno ancora troppo radicato nella società odierna. Il nostro è un piccolo gesto che vuole richiamare l’attenzione e che grazie al contributo del Centro Antiviolenza Luna ci permette di supportare le donne in difficoltà: la partecipazione dell’associazione all'iniziativa consente al progetto di assumere grande valore. Ladis ha già installato altre panchine anche a Gallicano, inaugureremo anche a Pistoia in Loc. Bottegone e Casalguidi e prestissimo anche ad Altopascio.”

L’assessore ha seguito Toni dicendo che “quando una donna va a fare la spesa tiene la lista delle cose che mancano nella borsetta, non dimentica mai di nessuno e mentre sceglie i prodotti pensa, soffre, sogna, porta con dignità gioie e dolori e continua a svolgere i suoi compiti. Ringrazio Roberto Toni per aver messo una panchina rossa all’ingresso della Conad a Sant’Anna perché ha inserito un simbolo importante in un punto di passaggio, un arredo adatto alla sosta, che invita a fare una breve pausa di riflessione, sia uomini che donne: i primi a non cadere nell’errore della violenza, le seconde ad amare volendosi bene, sapendo che in caso di bisogno c’è qualcuno che le può aiutare.”

Ilaria Colombani, a nome del Centro Antiviolenza Luna, ringrazia Roberto Toni, in veste di socio Conad e la Conad Nord Ovest per aver organizzato questo importante evento; l’istallazione di una panchina rossa è sempre un’azione importante ai fini della riflessione e della sensibilizzazione della società sul tema della violenza di genere. Una delle quattro “P” riportate nella Convenzione di Istanbul muove ogni Centro Antiviolenza verso attività di prevenzione come base indispensabile per combattere questo fenomeno. La dott.ssa Colombani ringrazia, inoltre, l’assessore Chiara Martini di aver accettato l’invito e del prezioso intervento.