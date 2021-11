Cronaca



Una serata all'auditorium del Suffragio in occasione della violenza contro le donne

venerdì, 19 novembre 2021, 16:02

di chiara grassini

"La polizia dialoga con la lirica: il lungo percorso verso la parità di genere" è il titolo della serata organizzata dalla polizia di Stato in collaborazione con l'istituto musicale Luigi Boccherini in occasione del 25 novembre, giornata nazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

L'evento si terrà martedì 23 nell'auditorium del Suffragio alle ore 21. A introdurre la serata il questore della provincia di Lucca Alessandra Faranda Cordella e tra gli interventi a seguire quello della dottoressa Lina Iervasi dirigente della divisione anticrimine della questura di Lucca. Modererà la giornalista dell'emittente Noitv Silvia Toniolo.

"La divisione anticrimine si occupa di violenza a livello provinciale - ha spiegato il questore - Ammonisce in caso di stalking, gestisce in maniera indiretta l'ordine pubblico e prende provvedimenti riguardanti il disagio urbano. Si tratta di una struttura sulla quale abbiamo investito puntando molto sul personale formato da giovani".

L'obiettivo è quello di "raccontare ciò che può fare la polizia di Stato perché la parità di genere è multicausale e ognuno contribuisce a fare la propria parte".In altre parole è fondamentale promuovere il rispetto reciproco, fare rete, essere uniti, sostenersi e soprattutto prevenire con le giuste competenze. Non solo prevenzione ma anche dialogare con gli studenti e andare nelle scuole per parlare delle problematiche legate a qualsiasi forma di violenza per "dare un messaggio ai giovani e dire che è un problema di natura culturale"

La serata sarà animata dalla presenza e dalla partecipazione del tenore Enrico Iviglia, autore del libro "Donne all'opera- dialoghi con un tenore" il quale verrà accompagnato al pianoforte dal maestro Massimo Morelli docente del Boccherini.

L'ingresso, a entrata gratuita fino a esaurimento posti, verrà trasmesso in diretta su Noi Tv e l'accesso all'auditorium è consentito fino alle 20.45, poi l'inizio al quale parteciperanno le autorità, la magistratura, i rappresentanti delle scuole, alcuni studenti del conservatorio e dei plessi scolastici, il centro antiviolenza Luna Aps e la Asl. Insomma, tutti invitati sul palco dell'auditorium per capire, riflettere e prevenire la violenza, un fenomeno sempre più dilagante.