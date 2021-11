Cronaca



Uragano Colombini: "Oggi mi è arrivata la Pec ufficiale con cui il Comune ha tolto il patrocinio al Puccini e la sua Lucca Festival"

martedì, 16 novembre 2021, 23:59

di aldo grandi

Il giorno della vergogna: oggi 16 novembre Andrea Colombini, fondatore dell'unica manifestazione che ha saputo, nel tempo, valorizzare il nome e la musica di Giacomo Puccini a Lucca e non solo, ha ricevuto dal comune dopo sei mesi dall'annuncio (sic!) la comunicazione ufficiale che è stato rimosso il patrocinio concesso dal comune di Lucca alla manifestazione perché Colombini non la pensa come il mainstream sul Covid e su molte altre cose. Inutile aggiungere che foss'anche soltanto per solidarietà e sprezzo del Pensiero Unico Dominante, noi stiamo con Andrea Colombini.

Andrea Colombini lei è da sempre la persona che ha coltivato il nome di Giacomo Puccini a Lucca e non solo. Il sindaco di Viareggio si è tirato fuori dal comitato per le celebrazioni dell'anniversario della morte in polemica con Tambellini che lo ha escluso sistematicamente da tutta una serie di eventi. Cosa ne pensa?

Credo in tutta onestà che le polemiche tra il sindaco di Viareggio e il sindaco di Lucca, a parte infangare il nome di Puccini, siano solo scaramucce elettorali figlie di mancate candidature e veti incrociati in vista delle prossime elezioni amministrative. Le trovo di gusto molto disdicevole, specie perché, ancora una volta, ci danno l'esatta misura del fatto che non si guarda mai al bene comune, ma si guarda solo alle singole parti. Ma fanno vedere, chiedo perdono, la pochezza spirituale di chi si scanna su argomenti così alti ed importanti. E per di più con futuri assai incerti davanti a sé.

Tre sindaci stavano nel comitato più i rappresentanti di fondazioni e associazioni, tutti uniti in nome del Maestro. O no?

Facile unirsi quando ci sono in vista lauti soldi promessi dal Ministero. Vi ricordate il 2008? Scomparvero 7.5 milioni di euro nel niente, in operazioni effimere che niente lasciarono sul territorio. Cosa è rimasto da allora? L'unico festival dedicato a Puccini, che non prese niente di quei 7.5 milioni di euro, ovvero il Puccini e la sua Lucca Festival. Devo dire altro? Stavolta si vorrebbe fare la stessa cosa? Credo e spero di no, più per il buon nome di Lucca e di Puccini (che nel frattempo grazie al nostro lavoro sono notevolmente aumentati) che non per altro.

Lei non è stato invitato nemmeno come consulente?

Ovviamente no, ma mi hanno riferito che il tavolo di concertazione è aperto "solo" ad enti pubblici. Vigileremo a titolo di legge perché sia così. Anche se certi enti sono talora pubblici e talora privati, in base a incerte situazioni amministrative che variano di volta in volta.

Lei ha lasciato la carica di presidente del suo festival con cui da anni onora Puccini. Perché?

Io sono un influencer mio malgrado, ma con 600 mila followers. Svolgo attività pubblica che con troppa facilità potrebbe ledere l'immagine di un Festival noto e mondialmente rinomato come il Puccini e la sua Lucca International festival, anche se non vedo motivi per eventuali lesioni (non dicendo io niente di illegale o costituzionalmente non previsto e non contemplato: mica che si vogliono censurare le mie idee perché non la penso come taluni, ma la penso come molti talaltri? Son sicuro di no), ma meglio essere prudenti. Ovvio che opportunità richiedesse un mio passo indietro: è stato un po' come strapparmi un braccio ma tant'è, l'ho fatto per serietà e per coerenza, in vista anche di futuri impegni politici a livello cittadino. Mi aspetto che tali passi indietro, in ogni funzione, vengano fatti da chiunque abbia incarichi pubblici o privati che voglia però affrontare vita pubblica ad ogni livello, specie in un momento delicato come questo. Il Festival ha un nuovo presidente che apparirà in nome e per conto del festival: io resto come direttore artistico. Voglio vedere altri dimettersi dalle proprie cariche, magari pubbliche, quando inizieranno a far campagna elettorale ufficialmente. E vi assicuro che su questo punto picchierò particolarmente duro.

Si ricorda che il comune di Lucca le aveva tolto il patrocinio dopo la sua manifestazione al Campo Balilla? Com'è finita la storia?

Il Comune di Lucca con PEC del 16 novembre ore 12.25 ha finalmente comunicato la revoca del patrocinio (ci sono voluti circa 6 mesi...). Ovviamente il Festival, che si vede togliere un patrocinio NON ECONOMICO legalmente ottenuto (con gara e punteggi ad hoc) visti comportamenti del suo allora legale rappresentante (comportamenti sottolineo privati e mai svolti in nome e per conto della associazione) con motivazioni a nostro dire molto discutibili, e per di più dopo 6 mesi dalla redazione della determina, procederà al Ricorso al Capo dello Stato ed a parallele azioni legali civili e penali a tutela dei danni subiti, del suo nome e del suo lavoro VENTENNALE in nome di Puccini. Ma di questo se ne occuperà il presidente in carica. io personalmente tutelerò la mia figura di privato cittadino visto che il mio nome e la mia onorabilità vengono tirati in ballo nella determina comunale finalmente notificataci. Ci rivedremo nelle opportune sedi. Intanto copriremo lo stemma del comune su tutte le opere pubblicitarie, con un danno di circa 200 mila euro che qualcuno pagherà, ne stia certo.

Lei è da sempre uno strenuo difensore di Puccini e un sostenitore e diffusore della sua opera nel mondo. Tra Lucca e Viareggio, qual è stata la città che l'ha gratificata di più?

Mi ha gratificato PUCCINI, IL PUBBLICO E IL GRANDE LAVORO SVOLTO IN VENTI ANNI, mi hanno gratificato i 70 professionisti che prestano la loro opera artistica per il Festival, mi ha gratificato l'affetto di centinaia di migliaia di spettatori che sono venuti ai nostri concerti, ci hanno sostenuto e ci hanno garantito vita e lavoro. Nel nome di Puccini. Ma Lucca resta nel mio cuore perché è la mia città e quella del Maestro.

Un comitato per le celebrazioni del centenario della morte: lei cosa avrebbe fatto se fosse stato cooptato al suo interno?

Se fossi stato cooptato? Vedremo come andranno le prossime elezioni amministrative e allora ne riparleremo. Chissà che le mie idee non possa poi esprimerle proprio in quel comitato, con reali possibilità operative. Quindi meglio non scoprire piani di azione ed idee: non vorrei poi che qualcuno le facesse proprie...

Si sta dedicando molto alla politica ed è divenuto un personaggio conosciuto, forse, attualmente, il più famoso lucchese in Italia. Non crede che così facendo stia trascurando un po' il suo Puccini?

Non trascurerò mai ciò che ho nel cuore e nell'anima. Sono considerato l'uomo di Lucca e di Puccini nel Mondo e tutti mi conoscono per questo. Indi anche se lascio la presidenza e non appaio più, non vuol dire che non insista ad amare Puccini e la sua Musica immortale. Anzi. Poi porto Puccini in tutte le piazza d'Italia grazie alla mia partecipazione alle manifestazioni dell'Orchestra e del Coro An.Te.Co quindi Puccini è, resta e rimane sempre con me.

Le dà più la politica o la musica?

La Musica: sempre.

Se dovesse dare un voto a questa amministrazione per quello che ha fatto nella valorizzazione del Maestro, quanto le darebbe?

Preferisco non esprimermi. Un saggio che ebbi occasione di conoscere e frequentare mi consigliava di chiosare certe domande con la formula "Non lo conosco. Non Mi interessa". Tanto i fatti parlano da sé.

Un sindaco cosa dovrebbe fare in una città che ha dato i natali a un genio come il Maestro?

Basterebbe che non ostacolasse l'opera di chi lavora da venti anni per promuovere Lucca e Puccini, con risultati notevoli e senza soldi pubblici. Ma sono sicuro che arriveremo anche a questo. Molto presto.

Il Dirigente Dott. Antonio Marino, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 6 - Promozione del Territorio, conferitogli con decreto del Sindaco n° 30 del 28/10/2020 acquisito al Prot. Gen. N. 139831/2020.

Premesso che: con Determinazione dirigenziale n. 1821 del 23 ottobre 2020, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Amministrazione comunale con la Deliberazione della Giunta comunale n. 140 del 29 settembre 2020, il Settore Dipartimentale 6 - Promozione del Territorio, Unità Organizzativa 6.1. - Cultura, Eventi ed Istituti Culturali, approvava il procedimento ad evidenza pubblica finalizzato all'acquisizione di proposte per la programmazione di varie manifestazioni di natura culturale, sportiva e di promozione del territorio per l'anno 2021 rivolto alle Associazioni culturali, agli Enti (pubblici o privati), alle Società di varia natura e alle imprese operanti nel settore culturale, ricreativo e del tempo libero nonché ai privati cittadini, unitamente allo schema di avviso pubblico per la formazione del Calendario Unico Eventi “Vivi Lucca 2021”;

Con successiva Determinazione dirigenziale n. 291, del 03 marzo 2021, veniva approvato il Calendario Eventi “Vivi Lucca 2021” con l’indicazione del tipo di supporto riconosciuto ai vari eventi inclusi nel Calendario stesso, secondo quanto indicato negli Allegati alla Determina stessa; Il calendario, così approvato, include l’evento Puccini e la sua Lucca Festival - 18° Anno promosso e organizzato dall’omonimo ente privato Puccini e la sua Lucca Festival, rappresentato legalmente da Andrea Colombini, evento al quale è stato riconosciuto il Patrocinio della Città di Lucca.

Rilevato che successivamente al riconoscimento del patrocinio il sig. Andrea Colombini, Presidente e Direttore Artistico del “Puccini e la sua Lucca International Festival”, si è reso protagonista di una serie di comportamenti ed esternazioni da considerarsi lesive dell’immagine dell'Amministrazione Comunale.

In particolare, il sig. Colombini è apparso in una diretta Facebook pubblicata il 25 aprile sui canali social, che utilizza abitualmente anche per promuovere la suddetta manifestazione, esibendo in primo piano il logo della Città di Lucca, associandolo a dichiarazioni e messaggi dal contenuto offensivo della morale pubblica, di incitamento all'odio e all'intolleranza.

Considerato altresì che il Comune di Lucca è impegnato da oltre un anno a gestire, prevenire e contenere gli effetti sociali, sanitari ed economici della pandemia da Covid 19, si ritiene doveroso prendere le distanze dal sig. Colombini, in quanto lui stesso si è dichiarato ispiratore ed organizzatore della manifestazione non autorizzata“no vax” tenutasi il 25 aprile in Città.

Rilevato che il bando per la formazione del calendario degli eventi Vivi Lucca ’21 nella sezione 'requisiti delle iniziative presentate' impone all’amministrazione la necessità di verificare che gli eventi proposti: 1) non presentino elementi discriminatori di natura politica, religiosa, razziale, etnica o sessuale; 2) non siano ritenuti offensivi del pudore e della morale pubblica, o lesivi dell’immagine, degli interessi dell’Amministrazione e del decoro urbano, richiamato l’articolo 21-quinquies della legge sul procedimento amministrativo ladove prevede che “ per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento (…) il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato …”;

Valutato che la figura di Andrea Colombini è inscindibile dalla manifestazione “Puccini e la sua Lucca International Festival”, da lui fondata, presieduta e gestita in qualità di Direttore Artistico, Direttore Musicale e Concertatore e Presentatore, al fine di tutelare l'immagine dell'ente, si ritiene neccessario provvedere alla revoca del patrocinio concesso alla manifestazione “Puccini E la Sua Lucca International Festival” e contestualmente di diffidare il sig. Andrea Colombini dall'utilizzo futuro del logo del Comune di Lucca in qualsiasi comunicazione inerente il suddetto Festival.

Tutto ciò considerato e rilevato che i fatti brevemente descritti sono sopravvenuti al momento dell’approvazione del calendario Vivi Lucca ’21, sono direttamente riferibili al promotore dell’evento Puccini e la sua Lucca international festival e sono da considerarsi gravemente lesivi dell’immagine della Città di Lucca visti la determinazione dirigenziale n. 291/21 di approvazione del calendario Vivi Lucca 2021 l’art. 21-quinquies delle legge 241/90; l’art. 110 del testo unico enti locali; Sentito l’assessore alla Cultura, che con nota scritta ha ribadito la necessità di dissociarsi dal comportamento e dalle esternazioni ricorrenti e pubbliche di Andrea Colombini chiedendo espresamente il ritiro del patrocinio; sentito il Capo di Gabinetto del Sindaco per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati,

DETERMINA

1. di revocare il patrocinio concessso all’evento Puccini e la sua Lucca Festival - 18° Anno, promosso e organizzato dall’omonimo ente privato con sede legale in via Teresa Bandettini 310 Lucca, rappresentato legalmente da Andrea Colombini;

2. di diffidare il rappresentante legale dell’ente, Puccini e la sua Lucca Festival, Andrea Colombini, dall’utilizzo non autorizzato del Logo della Città di Lucca, avvisando fin da ora che l’amministrazione comunale eserciterà tutti i poteri attribuiti dalla legge per tutelare l’immagine della Città;

3. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente Dott. Antonio Marino, che non si trova in conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

4. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010.