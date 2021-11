Cronaca



Violenta lite davanti alla discoteca: scatta lo 'stop' per 10 giorni

venerdì, 12 novembre 2021, 22:01

Violenta lite davanti alla discoteca 'Drop' di Piano di Coreglia.



I fatti risalgono al 7 novembre quando un avventore, stando alla ricostruzione della polizia, sarebbe stato malmenato dal personale del servizio di controllo perché aveva tentato di difendere due ragazze trascinate a loro volta fuori dal locale con la forza.



Il ragazzo, nell'occasione, aveva riportato fratture varie con una prognosi di 25 giorni, salvo complicazioni.



L'episodio ha spinto il questore di Lucca a far sospende l'attività del noto locale per 10 giorni. E' stata la divisione della polizia amministrativa della questura a notificare il provvedimento.



La nota della direzione del Drop: "Come locale e come persone prendiamo le distanze da ogni atto di violenza. Il Drop Club come ogni discoteca è un luogo di divertimento, sempre più necessario in questo periodo buio, dove chi viene deve sentirsi al sicuro ed è inammissibile che avvenga qualcosa del genere, seguiremo lo svolgimento delle indagini e offriremo totale collaborazione alle forze dell'ordine, così da fare luce sulla questione sotto ogni aspetto".