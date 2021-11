"Virgo Fidelis": celebrata la patrona dell'Arma

Altri articoli in Cronaca

sabato, 20 novembre 2021, 13:35

Enzo Mastorci, lunigianese da anni attivo all’interno del sindacato Cisl, segretario della funzione pubblica per l’area Toscana Nord che comprende le province di Lucca, Pistoia, Massa e Carrara, è stato nominato segretario generale Cisl Toscana Nord

sabato, 20 novembre 2021, 13:14

Torna a vivere in una veste più consona e adeguata allo storico complesso architettonico di Palazzo Ducale, l'ex caffetteria della Provincia di Lucca (con accesso da Cortile Carrara), di fianco al "passetto" di accesso a piazza S. Romano che, d'ora in avanti, si chiamerà Antica Armeria

sabato, 20 novembre 2021, 09:58

Domenica 21 novembre si celebrerà la "Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada", un momento di ricordo e riflessione che viene dedicato ogni anno, la terza domenica di novembre, alle vittime di incidenti stradali ed ai loro familiari, proclamato per la prima volta dall'Onu (Organizzazione delle Nazioni Unite) nel...

venerdì, 19 novembre 2021, 17:40

Minori a Rischio di Abusi e Maltrattamenti: riprendono gli incontri di formazione dei docenti referenti

venerdì, 19 novembre 2021, 17:35

Una delegazione della municipalità di Lubiana, capitale della Slovenia, guidata dal vice sindaco, architetto Janez Koželj è stata ricevuta questa mattina a Palazzo Orsetti dal sindaco Alessandro Tambellini e dall'assessore alla mobilità Gabriele Bove.

venerdì, 19 novembre 2021, 16:02

"La polizia dialoga con la litrica: il lungo percorso verso la parità di genere" è il titolo della serata organizzata dalla polizia di Stato in collaborazione con l'istituto musicale Luigi Boccherini in occasione del 25 novembre, giornata nazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne