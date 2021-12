Cronaca



A Picciorana "Il Natale di GreenheArt" con mercatini ed intrattenimento

venerdì, 3 dicembre 2021, 10:10

Ve lo immaginate uno spazio che è un po' un giardino segreto dove respirare l'emozione del Natale? Un Natale all'insegna del Green!

Ogni fine settimana, a partire dal 4 dicembre, a GreenheArt, nel cuore dei Vivai Paola Favilla, oltre a tutto quello che la Natura offre per il Natale, si raccoglieranno artigiani del bello e del buono, per offrire tante idee suggestive, di qualità e originali per questo Natale in cui di fatto stiamo tornando " a respirare".

GreenheArt è un esempio importante. "Il Natale di GreenheArt" offre tutto quanto è necessario e desiderabile: l'acquisto degli abeti veri, in pieno rispetto della sostenibilità ambientale, non disboscati e cresciuti appositamente, che addirittura si possono restituire in "affidamento" per il Natale successivo e tutti i decori più belli per la casa delle Feste. Offre uno spazio diverso dal consueto, dove trovare la giusta ispirazione per rigenerare le proprie energie, perché immersi in un giardino (al coperto) e nell'arte. Naturalmente non mancheranno biscotti allo zenzero, dolci tradizionali e cioccolata calda, musica e il calore dell'accoglienza. In corso, negli spazi dei Vivai, anche la mostra di pittura "Testimoni del Tempo", del pittore livornese Marco Morelli e alcuni pezzi di alto antiquariato di Marco Campogiani, che trasformano l'ambiente in un luogo davvero magico.

L'abbigliamento "Minime" di Rebecca Martinez, le pregiate produzioni di "A casa di Paola", le argille di "Lo studio Rosso", l'Ape Creativa", Berit Arti, i tessuti dipinti a mano di Cristina Giorgi e tanto, tanto altro ancora in un crescendo di sorprese. Fino a quando i non ci sarà il workshop gratuito della floreal designer Paola Carnicelli "Come si costruisce una ghirlanda?", il 12 dicembre alle ore 17.00. E domenica 13 l'appuntamento con "Le Fiabe del Natale". Il 18 dicembre Babbo Natale tutto il giorno per chi ancora deve lasciare la sua letterina e alla sera il Concerto di musica gospeli in collaborazione con l'Associazione "Alice Benvenuti Onlus".

Ogni sabato e domenica, dalle 9.00 alle 18.00, a Picciorana di Lucca, entrate in un mondo che produce "natale" tutto l'anno...green naturalmente.

Per informazioni scrivere ad info@vivaipaolafavilla.it. E se sei un artigiano e vuoi unire a "Il Natale di GreenheArt" sei il benvenuto!