Cronaca



Albero di Natale solidale in piazza San Francesco

sabato, 18 dicembre 2021, 13:11

Venerdì 17 alle ore 18.00 il sindaco, il questore della città di Lucca hanno posto un addobbo natalizio, simbolo di dono, sull’albero di piazza S. Francesco. Erano presenti il presidente della Fondazione CRL e alcuni componenti del Comitato di popolare di Piazza S. Francesco che hanno ricordato il progetto di solidarietà che si rinnova anche questo anno!

Il comitato Piazza S. Francesco unitamente alla Caritas diocesana e alla Comunità di S. Egidio di Lucca hanno deciso insieme che l’albero di Natale possa diventare anche segno di solidarietà e non solo di festa. Questo momento che stiamo vivendo è molto difficile e quindi si è pensato pensato di porre nelle vicinanze dell’abete un cesto dove le persone potranno lasciare generi alimentari non deperibili proprio per aiutare le persone più fragile e deboli. Possiamo così portare il nostro concreto aiuto sulla tavola delle famiglie in difficoltà economica. Sarà cura del Comitato ritirare più volte al giorno i generi alimentari che poi verranno consegnati alla Caritas.

La raccolta durerà tutto il periodo delle feste.