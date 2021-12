Cronaca



Anpana premia i volontari impegnati nella lotta al Covid

sabato, 18 dicembre 2021, 16:36

Anche per il 2021 Anpana Lucca, durante un conviviale presso l'osteria "Il Ciancino" a S.Macario in Piano, ha premiato i numerosi volontari che, in questa emergenza Coronavirus, sono stati impegnati nei servizi di assistenza popolazione al Centro Vaccinale, assistenza ai cani delle persone/famiglie positive o in quarantena, imbustamento e distribuzione mascherine, ecc. In particolare è stato il servizio al Centro Vaccini che ha particolarmente impegnato i volontari che, da circa 7 mesi, hanno coperto e coprono tutt'ora i turni fissi di martedì, giovedì e domenica mattina nonchè altri turni sparsi a seconda delle esigenze del momento.



A tutti i volontari sono stati consegnati Attestati di Benemerenza per l'attività svolta e, ai volontari Enrico Simonetti, Filippo Sartori, Fabrizio Betti e Francesco Monducci, anche una targa come Elogio Speciale per l'assidua e costante presenza settimanale, da mesi, al suddetto servizio presso l'ospedale Campo di Marte. Questi i nominativi dei volontari che hanno ricevuto l'Attestato da parte del Presidente Anpana Lucca, Angelo Bertocchini e del Dirigente Enrico Simonetti per le svariate attività svolte durante la pandemia nell'anno 2021: Barsotti Donatella, Natucci Sabrina, Natucci Monica, Fruzzetti Michele, Papagno Valeria, Bruno Elena, Maio Federico, Fantozzi Nicola, Magnelli Mirella, Lazzari Ivano, Giusti Laura, Vergamini Marco, Vergamini Aurora, Trematerra Gennaro, Panconi Catia, Cumani Aranit, Bertocchini Angelo, Ciuffi Alfonso, Ciuffi Renata, Unti Roberta, Tarchiani Monica, Cortopassi Lucia, Cerma Edmond, Sheta Marsel, Baiocchi Marta, Simonetti Carolina, Tomei Marco.