Cronaca



Aperte le iscrizioni per la visita di Babbo Natale della Croce Rossa

mercoledì, 15 dicembre 2021, 12:23

Aperte fino al 20 dicembre le prenotazioni per la visita a casa di Babbo Natale che la Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca mette a disposizione per consegnare i doni ai vostri bambini.

In rispetto delle normative anticovid e per strappare un sorriso ai più piccoli nella più totale sicurezza, Babbo Natale e i suoi elfi non entreranno nelle abitazioni ma saluteranno i bambini da fuori.

Per prenotare la visita (24 dicembre) è possibile inviare un messaggio su WhatsApp al numero 3313141003 oppure una email a lucca.giovani@toscana.cri.it con oggetto "Babbo Natale" specificando Nome, Indirizzo ed eventuali richieste speciali.

Come ormai da tradizione, la Croce Rossa ha organizzato anche l'iniziativa "Dona un regalo" per i bambini più bisognosi che questo Natale non potranno averne uno.

Come aderire

È necessario acquistare un regalo da donare, nuovo e già impacchettato. Sopra il pacco dovrà essere specificata l'età e il genere (esempio: 7 anni - femmina).

I pacchi dovranno essere portati alla sede della Croce Rossa in piazzale Don Baroni dalle 9 alle 18 dal lunedì al sabato entro e non oltre il 20 dicembre.

Per maggiori informazioni 3313141003