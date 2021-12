Cronaca



Azione Cattolica: ricordato Arturo Pacini a 10 anni dalla scomparsa

martedì, 14 dicembre 2021, 13:24

Due appuntamenti hanno caratterizzato, nel nostro territorio, il tempo dell’adesione all’Azione Cattolica. Il primo è avvenuto alla vigilia della giornata dell’adesione, il 7 dicembre, nella Chiesa di San Marco dove è stato ricordato Arturo Pacini a dieci anni dal suo ultimo viaggio. Arturo ha vissuto gli anni della sua formazione nell’Azione Cattolica e ha sempre ricordato come quegli anni, durate e subito dopo la guerra, lo avessero segnato profondamente nell’impegno a nella vita. In molte occasioni ha dato testimonianza che l’esperienza dell’associazionismo, della comunità, della cooperazione sono strumenti utili per consentire a chi vuole crescere e vivere insieme alle persone di conoscere il valore dell’appartenenza, della gratutità, della partecipazione, dell’accoglienza e della responsabilità.



Il secondo appuntamento è stato l’8 dicembre, giorno nel quale si celebra l’Immacolata e che l’AC ha individuato come giorno dell’adesione. Nel Duomo di Castelnuovo è stata celebrata una messa alla presenza dell’Arcivescovo nel corso della quale è stata consegnata una pergamena ad Albertina Belli che ha aderito all’AC 80 anni fa! Albertina, così come scritto nella pergamena che le è stata consegnata per ringraziarla del suo impegno, è , tuttora protagonista della vita dell’associazione. Lei ha ricoperto, nel tempo, diversi ruoli di responsabilità con un grande spirito di servizio. In una bella lettera scritta di suo pugno al Presidente Diocesano, Gabriele Viviani, Albertina ripercorre tutte le tappe del percorso che l’ha portata ad essere ancora Presidente a Poggio, dove risiede. Nella stessa lettera, però, manifesta la volontà di “passare il testimone” a qualcuno che possa continuare il prezioso lavoro che lei ha svolto.



In entrambe le occasioni, inoltre è stata presentata una iniziativa che l’AC propone per i prossimi mesi. Il primo appuntamento è per il 19 dicembre. Si tratta di un itinerario spirituale che proseguirà il 13 marzo e il 22 maggio prendendo spunto da tre testimonianze concrete. Sono quelle di tre “fratelli e sorelle maggiori” della nostra storia recente, che ci consentiranno di attingere alle motivazioni profonde per sprigionare la forza e la gioia del Vangelo nella vita di ogni giorno in una Chiesa che vuole entrare, come ci ha detto Papa Francesco, in comunione “con il povero, con lo straniero, con chi è disorientato, con chi cova rabbia, con chi non crede o ha perso la fede, con chi ha fede solo nella scienza, con chi si sente lontano, con chi professa un’altra religione o appartiene a un’altra tradizione cristiana” Il 19 dicembre “incontreremo” Armida Barelli, il 13 Marzo Giorgio La Pira e il 22 Maggio Rosario Livatino. Gli incontri si svolgeranno ad Arliano nella casa Diocesana e inizieranno alle 15.30, si concluderanno con la Messa e, per chi vorrà rimanere, con la cena. Per informazioni è possibile utilizzare la mail azionecattolicalucca@gmail.com, visitare il sito http//www.azionecattolicalucca.it o telefonare per la zona Valle del Serchio a Gabriele Viviani 3464923464, per la Versilia a Carlo Andrea Gemignani 3332866927 e per la Piana di Lucca a Francesca Pacini 3476254593.