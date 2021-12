Cronaca



Blitz della Guardia di Finanza al ristorante 'Lucca in tavola' di via San Paolino: cinque giorni di chiusura per assenza di mascherina e Green Pass

domenica, 26 dicembre 2021, 21:50

di aldo grandi

"Sono arrivati numerosi, nemmeno fossimo dei delinquenti. Due volte e, alla fine, ci hanno detto che avremmo dovuto stare chiusi per cinque giorni. Il motivo? Perché io avevo il Green Pass scaduto da un giorno e mia moglie non indossava la mascherina. Io credo che non si possa chiudere senza un provvedimento regolare del prefetto e dopo tre multe subìte. Comunque sia abbiamo chiuso e resteremo con la serranda abbassata fino a giovedì, con tutto quel che ne consegue in termini di danni economici. Questo è un ristorante di persone oneste, che tiene alto il nome della cucina tradizionale lucchese. Così non va bene, questo vuol dire impedire alla gente di lavorare. E' una persecuzione vera e propria".

Sono le parole di Michele Carrara, il titolare, con la consorte, del ristorante 'Lucca in tavola' di via San Paolino, visitato da non si sa bene quanti agenti della Guardia di Finanza impegnati in una indagine e in una operazione altamente rilevante per la comunità. Con il nuovo decreto festività, ma bastava il vecchio, il clima asfissiante e dittatoriale al quale siamo tutti sottoposti solo perché non vaccinati continua a crescere senza che nessuno, prefetto in testa, intervenga per spiegare quando e come si può procedere alla chiusura di un locale.

Noi crediamo che non sia giusto distruggere e mortificare un'attività professionale solamente perché la titolare non indossava la mascherina quando, se guardate il video che pubblichiamo, si vede chiaramente e si sente, soprattutto, quel che, in piena pandemia, l'igienista ed ex attore Ricciardi sosteneva essere l'inutilità delle mascherine. Per non parlare del Super Green Pass o Green Pass, uno strumento inutile e dannoso che permette a chi lo possiede di andare ovunque e di assembrarsi nonostante sia ormai chiaro a tutti che anche chi è vaccinato può benissimo contagiarsi.

Da parte nostra, lo ribadiamo, solidarietà a chi lavora di fronte alla dittatura igienico-sanitaria portata avanti dagli organismi sovranazionali e dalle grandi industrie farmaceutiche che guadagnano miliardi di dollari con tamponi e vaccini.