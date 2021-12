Cronaca



"Carabinieri? Ormai siamo produttori di statistiche invece di dedicarci alla sicurezza della comunità"

domenica, 5 dicembre 2021, 09:08

di rpberto di stefano

Ormai siamo produttori di statistiche invece di dedicarci alla sicurezza della Comunità. Da polizia di prossimità, da sistema di prevenzione e repressione dei reati, al totale servizio della propaganda numerica. Quando il Comgen spiegherà ai colleghi che non vorranno vaccinarsi quale fine faranno?

Certamente le deficienze organiche non dovranno ricadere su quelli che già fanno sacrifici nei loro impieghi, né dovranno rinunciare a ferie o riposi già programmati.

Viale Romania, batti un colpo e fai uscire le disposizione quanto prima.

Non si può certo aspettare il 14 dicembre pomeriggio, come è stato già fatto a ottobre, creando disaffezione e profonde rotture interpersonali.

I carabinieri attendono...



Nuovo Sindacato Carabinieri

