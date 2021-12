Cronaca



Cena per i poveri nella chiesa della misericordia di Lucca

venerdì, 24 dicembre 2021, 08:51

di gabriele muratori

Sarà una vigilia di Natale all'insegna della solidarietà, quella che si svolgerà questa sera all'interno della chiesa di San Salvatore, nella piazza omonima, dove ha sede la storica associazione cittadina. Invece della tradizionale messa natalizia per i fedeli, si terrà invece una cena per i più bisognosi.



"Saranno serviti pasti caldi per numerosi senzatetto, che questa sera potranno cenare all'interno della nostra chiesa" – riferisce il proposto della Misericordia, Luca Papeschi. "Con i nostri volontari abbiamo allestito la navata centrale con tavoli e panche, e dalle 17.30 fino alle 20.00 circa, sarà servita la cena, preparata con l'aiuto dei volontari della Caritas lucchese, con la quale abbiamo collaborato assieme anche all'amministrazione comunale per realizzare l'iniziativa".



Per partecipare alla cena, sarà necessario fornire il green pass all'ingresso, o in alternativa verrà effettuato un tampone rapido da parte dei sanitari presenti.