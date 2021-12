Cerimonia in ricordo dell'appuntato di polizia Carlo Nanini a San Vito

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 29 dicembre 2021, 08:59

Paura alle 5.45 di stamani per il crollo di una palazzina in via Ponticelli 3 a Montecatini. I residenti, all'arrivo delle squadre, erano fuori dall'abitazione, apparentemente illesi. Giunta sul luogo del crollo pure una squadra del nucleo cinofili

martedì, 28 dicembre 2021, 18:38

Cenerentola accoglie i bambini che si vaccinano all'hub vaccinale della Cittadella della salute "Campo di Marte" di Lucca. A vestire i panni della principessa è la nota conduttrice lucchese Emanuela Gennai. Una bella sorpresa che in questi giorni allieta i piccoli che fanno la prima dose di vaccino pediatrico.

martedì, 28 dicembre 2021, 17:53

Grosse novità per tutti coloro che dovranno sottoporsi ad un tampone per accertare la loro positività o anche la loro guarigione al o dal Covid. Il caos degli ultimi giorni ha prodotto, finalmente, questa soluzione. Ordinanza di Eugenio Giani

martedì, 28 dicembre 2021, 16:24

Purtroppo in questi giorni si registrano difficoltà nella prenotazione dei tamponi molecolari. Come rilevano i diversi professionisti impegnati giornalmente nell’organizzazione dei servizi, si riscontrano molti casi di richieste inappropriate che vanno ad aggiungersi al già considerevole numero di esami determinati per effettuare la diagnosi in persone con sintomi e per...

martedì, 28 dicembre 2021, 16:13

Alcuni punti di raccolta di indumenti donati in aiuto alle persone bisognose erano conciati in questo modo fino a poche ore fa. Ma qual è il senso di mantenerli ancora attivi?

martedì, 28 dicembre 2021, 13:44

Il Volto Santo, opera d’arte e reliquia conosciuta in tutto il mondo, verrà restaurato dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, eccellenza italiana nell’ambito della conservazione e restauro dei beni artistici, grazie al sostegno della Fondazione CRL e in accordo con la Soprintendenza ABAP di Lucca