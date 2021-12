Ciclo Classica Puccini, il primo evento in primavera: a breve la nascita di una nuova associazione

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 20 dicembre 2021, 20:51

Una targa per ringraziare il personale dell’Hospice San Cataldo a Lucca “per la professionalità e la cura con la quale hanno accompagnato Orfeo Sbragia durante la malattia”

lunedì, 20 dicembre 2021, 20:43

Il sindaco Alessandro Tambellini esprime cordoglio per la morte di Remigio Coli medico, musicologo e storico del Settecento lucchese deceduto questa mattina, a 89 anni, a seguito di una grave malattia

lunedì, 20 dicembre 2021, 14:59

È in arrivo nei prossimi giorni nelle sale destinate ai degenti più piccoli della struttura ospedaliera un dispositivo per il supporto respiratorio non invasivo, che andrà ad ampliare la dotazione del reparto in special modo in supporto dei ricoverati per Covid-19 e in generale per tutti i piccoli pazienti con...

lunedì, 20 dicembre 2021, 13:08

Si rinnova la collaborazione tra polizia postale e delle comunicazioni e subito, che promuovono “5 consigli per gli acquisti” online tra privati, per informare i cittadini e offrire strumenti concreti per un uso sicuro di web e app

lunedì, 20 dicembre 2021, 11:24

L'uomo, un italiano di 41 anni, è stato trasportato all'ospedale per essere sottoposto ad un accertamento sanitario obbligatorio. Stamattina ci sarà la direttissima

domenica, 19 dicembre 2021, 19:50

Nella splendida cornice del ristorante Stefani di San Lorenzo a Vaccoli si è tenuta, il 17 dicembre, la cena degli auguri di Natale della Round Table 51 Lucca. L'evento, organizzato come ogni anno per salutare la prima parte dell'annata sociale e augurare a tutti buone feste, ha avuto però un'importanza...