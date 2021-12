Cronaca



Coldiretti dona Stelle di Natale a medici e infermieri del San Luca

giovedì, 23 dicembre 2021, 08:36

Sono l'imbattibile fiore delle festività, il tocco rosso natalizio che non può mancare nelle case, ma sono anche diventate nel presente pandemico un meraviglioso simbolo di speranza, coraggio e resilienza. La Stelle di Natale è il fiore che gli agricoltori di Coldiretti Lucca hanno scelto di donare a medici, infermieri e personale sanitario del San Luca di Lucca in occasione dell'iniziativa #Stelleincorsia. Un fiore che, soprattutto in Versilia, significa il primato nazionale con 4 milioni di esemplari. Un fiore con cui Coldiretti ha rinnovato l'invito a vaccinarsi. All'iniziativa, al San Luca, dove è stato allestito all'esterno del Pronto Soccorso una postazione animata dal personale Coldiretti, ha partecipato l'assessore alle attività produttive del Comune di Lucca, Chiara Martini. "La Stella di Natale – ha spiegato Alessandro Corsini, Direttore Coldiretti Lucca - è una produzione di eccellenza della provincia di Lucca che anche quest'anno, per il secondo anno consecutivo, abbiamo voluto donare al personale sanitario in segno di gratitudine e riconoscenza. Un impegno che la nostra organizzazione vuole continuare ad esaltare".

La presenza della poinsettia nelle corsie e negli hub vaccinali, così come nelle abitazioni private, ambienti di lavoro, ha molteplici finalità: portare un tocco di colore, festa e bellezza all'interno degli ambienti indoor, valorizzare una della piante delle feste più amate ai fini anche della riduzione dell'inquinamento all'interno degli ambienti chiusi. La Stella di Natale è, secondo IBE-CNR e Coldiretti Toscana, è uno straordinario filtro naturale. La stella di Natale ha infatti capacità di assorbire il formaldeide presente in colle, solventi, pavimenti, rivestimenti oltre che nelle sigarette, benzene presente nelle vernici e fumo di sigaretta e xilene prodotte da stampanti, fotocopiatrici e computer. Una funzione che, Coldiretti, è impegnata a far conoscere e promuovere.