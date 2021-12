Cronaca



Conclusi i lavori sulla strada di Capornano che riapre al transito

sabato, 4 dicembre 2021, 11:47

Terminati i lavori di asfaltatura sulla strada di Capornano, che è tornata transitabile. L'intervento si era reso necessario a causa di un movimento franoso che aveva interrotto il passaggio dei veicoli e aveva reso difficili i collegamenti con la frazione.

"Sono soddisfatta – commenta il sindaco Elisa Anelli -, perché l'ufficio tecnico ha fatto un ottimo lavoro. In questi 12 mesi abbiamo lavorato senza sosta, compiendo tutte le fasi dell'iter di progettazione che ci ha permesso di accedere rapidamente al finanziamento regionale. Sono molto soddisfatta perché si tratta di un intervento che ha consentito la messa in sicurezza e il consolidamento del versante franato, a monte e a valle, attraverso l'installazione di micropali. Un'opera con un ridotto impatto ambientale, ecosostenibile e realizzata entro la scadenza prevista, per la quale – conclude il sindaco – voglio ringraziare il nostro ufficio".

Sulla strada di Capornano è stato sistemato anche il nuovo guardrail per una maggiore sicurezza dei veicoli.