Cronaca



Concorso presepi da disegnare sulla carta

mercoledì, 8 dicembre 2021, 17:39

La proposta viene lanciata da «Lucca.news», bimestrale free press il cui numero 36 arriva in distribuzione in questi giorni. Si tratta di un concorso aperto a tutti, ma rivolto in particolare agli artisti e agli studenti delle Scuole d’arte. Obiettivo disegnare un presepe su carta, con almeno una decina di figure umane, compresi i protagonisti della scena della Natività, oltre ad alcuni animali: il bue, l’asino, alcune pecore e un cane. Le figure dovranno essere colorate e avere altezza di almeno 12 o 15 centimetri per la persona umana in posizione eretta. Non ci sono limiti all’ambientazione storica, tradizionale, popolare, oppure attuale purché unisca valori artistici e spirituali.

La proposta è stata accolta anche dalla dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, dottoressa Donatella Buonriposi, che ha inviato una lettera ai dirigenti scolastici di fine di dare diffusione all’iniziativa tra gli allievi e i docenti delle scuole.

«La tradizione del presepe di carta – spiegano a Lucca.news – ha cominciato a diffondersi fra 17esimo e 18esimo secolo. I primi fogli, in calcografia o xilografia, erano in bianco e nero, poi arrivarono anche le immagini a colori. I presepi in carta ebbero grande successo, che raggiunse il culmine nel 19esimo secolo. Ancora oggi sono diffusi in Austria, Germania, Italia e Repubblica Ceca. I presepi di carta in fogli inizialmente erano realizzati da autori di chiara fama: pittori, incisori, decoratori, scenografi. I pezzi più importanti erano dipinti a mano, la committenza era ecclesiastica, nobiliare o alto borghese. Con il progresso dei sistemi di stampa si affermò una produzione più popolare, talora costituita solo da poche figure, di piccole dimensioni, molto più economiche, e quindi accessibili a tutti, rispetto alle tradizionali statue da presepe».

Per favorire la successiva stampa e diffusione le figure dei presepi di carta in concorso dovranno essere raccolte, sfruttando in maniera idonea tutto lo spazio disponibile, su fogli di formato di 24 per 16 centimetri. Viene consigliato di prevedere un bordo scuro con spessore adeguato per favorire il ritaglio delle singole figure; operazione questa che dovrebbe essere possibile anche ai bambini della Scuola Primaria, utilizzando un paio di forbici a punta arrotondata.

Per partecipare al concorso i fogli del presepe di carta realizzati dovranno essere raccolti in un unico file PDF, con definizione delle immagini di almeno 300 punti per pollice, allegando la scheda relativa all’autore con i dati anagrafici, un sintetico curriculum artistico/presepistico e la liberatoria per l’utilizzo del presepe di carta anche per la futura diffusione on line e/o con stampa.

Le opere che perverranno per e-mail alla redazione di Lucca.news (redazione@lucca.news) entro il 16 gennaio 2022, dopo valutazione di una apposita giuria, saranno stampate e saranno esposte in una mostra da allestire in una sala lucchese.

Nella foto la dottoressa Donatella Buonriposi mostra un presepe di carta del compianto Giuliano Barsotti