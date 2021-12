Cronaca



Consegnata al vescovo una statuetta in cartapesta

giovedì, 23 dicembre 2021, 18:01

Come già avvenuto in passato, anche quest’anno è stata consegnata all’arcivescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti, dalla Confartigianato e Coldiretti di Lucca, una statuetta in cartapesta, realizzata dalla ditta Risi di Lecce.

L’anno scorso il tema era quello della pandemia e la statuetta rappresentava un’infermiera; quest’anno invece per sviluppare il tema dell’innovazione e nuove tecnologie, un operatore di computer.

Alla consegna avvenuta in arcivescovato, erano presenti per Confartigianato il presidente Michela Fucile ed il direttore, Roberto Favilla, mentre la Coldiretti era rappresentata dal direttore, Alessandro Corsini.

L’omaggio è stato molto gradito da S.E. l’arcivescovo e si sono dati appuntamento al prossimo anno.