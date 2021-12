Cronaca



Covid, caos al Campo di Marte: centinaia di auto in fila e in attesa per il test molecolare

giovedì, 23 dicembre 2021, 12:48

Se non le avessimo viste con i nostri occhi stenteremmo a crederci: file interminabili di auto in attesa per il test molecolare del Covid. Addirittura la Asl ha dovuto modificare la viabilità interna per non creare intralcio nella zona dello stadio. Infatti, visto che nei giorni scorsi la fila di vetture raggiungeva la rotonda dei pressi dello stadio Porta Elisa, la direzione sanitaria e i vigili urbani hanno pensato bene di deviare la viabilità facendo entrare le macchine non più dall'ingresso principale e naturale dell'ex Campo di Marte, bensì da quello, distante pochi metri, prima predisposto esclusivamente per l'uscita dall'area. File doppie per raggiungere il punto dove vengono effettuati i prelievi. Sembra di essere ad un casello autostradale. Le auto, a quattro per volta, si mettono a spina di pesce e gli infermieri provvisti di tuta e maschera, in realtà bardati, vengono sottoposti al test. Una vera e propria catena di montaggio. Quello che pensiamo lo abbiamo già detto e lo ribadiamo. L'incapacità assurta al potere e l'ignoranza divenuta vangelo.