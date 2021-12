Cresce l'osservatorio dei diritti della città di Lucca.

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 3 dicembre 2021, 15:06

Un cittadino italiano residente nel fiorentino, di 41 anni, è stato denunciato perché ritenuto responsabile della ricettazione di una bicicletta elettrica e con pedalata assistita asportata in un comune della provincia di Firenze il 25 novembre

venerdì, 3 dicembre 2021, 14:41

Di questi temi si è parlato oggi, venerdì 3 dicembre, alla Cassa edile di Ospedaletto (Pisa), dove l'Azienda USL Toscana nord ovest ha organizzato il secondo "Congresso per la transizione digitale"

venerdì, 3 dicembre 2021, 11:28

Il comitato per la valorizzazione del Passo di Dante ne ha curato il recupero, con il supporto del comune. Domenica 5 dicembre una cerimonia al Passo di Dante accoglierà l'opera restaurata

venerdì, 3 dicembre 2021, 10:10

A Picciorana, ogni sabato e domenica "Il Natale di GreenheArt" offre mercatini ed intrattenimento, oltre a tutto il necessario per il tuo albero di Natale

venerdì, 3 dicembre 2021, 10:04

Il movimento lavoratori di AC organizza e invita tutti i lavoratori/lavoratrici ad una veglia di preghiera per il lavoro insieme al vescovo Paolo Giulietti, per venerdì 10 dicembre alle ore 20 nella chiesa di S.Maria nera, in piazza Santa Maria Corteorlandini Lucca città

venerdì, 3 dicembre 2021, 09:55

L'uomo, un italiano di 46 anni, senza fissa dimora, si era reso responsabile di furto aggravato e danneggiamento aggravato ai danni del magazzino Metro e della ditta che gestisce i distributori automatici all'interno dello stesso stabile, in via del Brennero