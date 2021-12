Cronaca



"Dona una coperta": raccolta di Cisom Lucca

sabato, 11 dicembre 2021, 08:38

Il gruppo di Lucca del Cisom sarà presente sabato 11 dicembre nel parcheggio della Coop.FI a S. Anna sul viale Puccini (accanto al Globo) dalle h 9.00 alle 20.00 per la consueta raccolta delle coperte a sostegno dell'emergenza freddo, che ogni anno coinvolge i più fragili, che si trovano in difficoltà nel potersi scaldare nel periodo invernale.



Presso il punto di raccolta sarà possibile donare coperte, giacconi, sciarpe, berretti, guanti, sacchi a pelo purché in buono stato e igienizzati.



Quello che verrà donato sarà utilizzato per aiutare tutte le persone in difficoltà, compresi i senza fissa dimora e nel mese di gennaio sarà organizzato un corso gratuito specifico per Volontari Operatori di Unità di Strada proprio per poter aiutare al meglio le persone che, per necessità o scelta, si trovano a vivere in strada.