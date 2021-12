Donata ad Ac Lucca la locandina originale del gran premio del 1938

Altri articoli in Cronaca

martedì, 21 dicembre 2021, 15:29

Nei Comuni di Lucca, Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio. Qualità dell’aria: nuovo proroga dei divieti di circolazione per i veicoli più inquinanti . Perdurano le limitazioni sui caminetti

martedì, 21 dicembre 2021, 12:54

Quasi 900 mila euro per la Duomo – Petrognano a Villa Basilica: grazie ai fondi stanziati dalla Regione Toscana saranno realizzate le opere di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico, in seguito al movimento franoso che si è creato alla fine dello scorso anno

martedì, 21 dicembre 2021, 11:02

Tragedia ieri mattina in Colombia dove Diana Carolina Guevara, 35 anni, abitante a Lucca, è morta in sella alla moto con cui stava andando al matrimonio del fratello

lunedì, 20 dicembre 2021, 20:51

Una targa per ringraziare il personale dell’Hospice San Cataldo a Lucca “per la professionalità e la cura con la quale hanno accompagnato Orfeo Sbragia durante la malattia”

lunedì, 20 dicembre 2021, 20:43

Il sindaco Alessandro Tambellini esprime cordoglio per la morte di Remigio Coli medico, musicologo e storico del Settecento lucchese deceduto questa mattina, a 89 anni, a seguito di una grave malattia

lunedì, 20 dicembre 2021, 16:07

Si terrà sabato 2 e domenica 3 aprile 2022 la prima pedalata cicloturistica "Ciclo Classica Puccini" annunciata in occasione della presentazione delle mappe degli itinerari pucciniani realizzate nell'ambito del progetto The lands of Giacomo Puccini