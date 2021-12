Cronaca



“DS-Smith contatta i lavoratori per influenzare lo sciopero”: la furia dei sindacati

giovedì, 23 dicembre 2021, 21:27

"Il comportamento tenuto dalla DS-Smith Cartiera del Frizzone è stato assolutamente scorretto e inaccettabile" affermano i sindacati SLC CGIL Lucca e FISTEL CGIL Lucca attraverso una nota. Secondo loro, infatti, la cartiera DS-Smith del Frizzone avrebbe "contattato direttamente i lavoratori per verificare l’adesione allo sciopero" intervendo così nella manifestazione che ha avuto luogo il 16 dicembre.

"E' questa la sintesi di quanto avvenuto nello stabilimento di cartiera della DS-Smith del Frizzone, all’approssimarsi dello sciopero generale ultimo - spiegano quindi i sindacati lucchesi -. L’azienda ha provato in modo intollerabile a sminuire la portata di un’azione che non ha potuto smentire di aver compiuto, provando a giustificarsi."

"Peraltro, non è la prima volta che questo accade e già in passato, con 'sondaggi' di questo tipo, ha cercato di creare un effetto di deterrenza sulla possibile adesione alle iniziative di carattere sindacale. Lo riteniamo un fatto assolutamente grave che va ad incrinare il sistema delle relazioni sindacali in essere, venendo meno l’indispensabile rapporto fiduciario che ne costituisce le fondamenta - attaccano coesi i gruppi sindacali, per poi concludere - questa è una prima risposta sindacale alla quale ci riserviamo di farne seguire altre, a difesa, tutela e intangibilità di un diritto sacrosanto, il cui rispetto non deve venire mai meno."