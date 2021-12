Cronaca



Elette le nuove cariche nella compagnia dei balestrieri Lucca

lunedì, 6 dicembre 2021, 15:04

di chiara grassini

Eletti i membri del consiglio dei magnifici signori, ovvero l'organo direttivo della compagnia dei balestrieri Lucca. E' quanto fanno sapere il cancelliere Giuseppe Dal Poggetto e il gonfaloniere Claudio Romiti in una nota.

"Il nuovo consiglio dei magnifici signori ringrazia tutti gli associati per la fiducia accordata - prosegue ,- auspicandoci di portare avanti l'attività del prossimo triennio in un contesto di regolare normalità assicurando il massimo impegno per intraprendere molteplici iniziative e nuovi progetti. Quest'ultimi potranno essere realizzati grazie ala consueta, preziosa e volontaria dedizione degli associati nella certezza del supporto e della collaborazione delle istituzioni cittadine che hanno sempre accompagnato la compagnia dei balestrieri Lucca negli oltre 50 anni di attività".



Le cariche degli eletti sono le seguenti:

Gonfaloniere - Claudio Romiti

Cancelliere/vice gonfaloniere - Giuseppe Dal Poggetto

Maestro di campo - Paola Frega

Priori -Roberto Bellandi, Daniele Bertolucci, Francesco Cesari, Alessandro Serio

Camerlengo - Paola Marchetti