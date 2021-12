Cronaca



Evade dai domiciliari e sfreccia con l'auto nella notte: arrestato

sabato, 4 dicembre 2021, 14:16

Questa notte, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Lucca, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un 34enne pregiudicato italiano per il reato di evasione.

Lo stesso, attualmente agli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti nei confronti dell’ex convivente, all'1.30 circa è stato sorpreso dai militari operanti sulla propria auto mentre percorreva a forte velocità la via per Camaiore.

L’arrestato verrà processato nella mattinata con rito direttissimo.