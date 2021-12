Cronaca



Green Pass, multata titolare di un bar: aveva appuntamento alle 11.30 per il tampone, ma era dovuta entrare prima al bar per l'assenza di due dipendenti

martedì, 7 dicembre 2021, 09:57

di aldo grandi

Ha avuto una crisi, controllata, di nervi quando si è vista piombare nel locale gli agenti della polizia per effettuare i controlli per il Green Pass ieri mattina 6 dicembre - giorno di infausta (dis)grazia - intorno alle 11. Stava, infatti, uscendo dal locale situato nella immediata periferia cittadina perché, alle 11.30, aveva il tampone in farmacia già programmato da tempo come tutti gli altri fino alla fine di gennaio 2022 visti i turni al lavoro. Per lei che gestisce e lavora nel proprio bar-caffè, è sufficiente, infatti, il tampone valido 48 ore piuttosto che la vergogna del Super Green Pass, uno schifo paragonabile alle costrizioni fasciste e naziste contro il popolo ebraico.

Era dovuta rientrare al lavoro ieri mattina di buon'ora perché due sue dipendenti avevano dato forfait e lei si è trovata, come spesso accade invero, da sola a mandare avanti il locale. Alle 11, però, finalmente, stava recandosi a fare il tampone così da essere in regola. E' questo che ha cercato di spiegare agli agenti della questura di Lucca i quali, tuttavia, inflessibili, non hanno sentito ragioni. Non soltanto l'hanno multata, ma hanno, poi, passato al setaccio i dipendenti, compreso il personale in cucina, e gli avventori presenti. A quanto pare non è stata riscontrata alcuna irregolarità ulteriore. Solo, quindi, l'assenza del Green Pass per il gestore del locale. Addirittura, sul posto, sono piombate tre pattuglie della sezione volanti della questura. (azz..., nemmeno durante una rapina o un fatto criminoso tanto spiegamento di forze).

Vergogna Green Pass e solidarietà piena a chi lavora e dà da lavorare. Per quanto ci riguarda, di fronte all'ennesima dimostrazione di come essere imprenditori o commercianti sia un rischio inutile, al posto della titolare dell'esercizio pubblico chiuderemmo baracca e burattini e metteremmo tutti i dipendenti in mezzo alla strada. E che vengano i sindacati a protestare.