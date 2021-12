I vigili del fuoco celebrano la patrona in duomo

Altri articoli in Cronaca

martedì, 7 dicembre 2021, 12:33

È stato siglato tra organizzazioni sindacali, Asl e Associazione Industriali il protocollo d'intesa avente per oggetto le linee guida relative alla pulizia delle polveri di carta nel comparto tissue per le zone di Lucca e della Valle del Serchio

martedì, 7 dicembre 2021, 09:57

Cronache di (dis)umana quotidianità: la titolare di un caffè-pasticceria-ristorante è stata multata dalla polizia ieri mattina perché sprovvista di Green Pass: aveva il tampone alle 11.30, gli agenti si sono presentati alle 11 e non hanno voluto sentire ragioni

martedì, 7 dicembre 2021, 08:38

Organizzato e realizzato dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica, verrà presentato giovedì 9 dicembre presso la Fondazione Banca del Monte

lunedì, 6 dicembre 2021, 15:14

Tante persone, e soprattutto molti giovani, hanno partecipato sabato scorso, in occasione della giornata mondiale contro l'Aids, alla manifestazione "Proteggersi sempre, discriminare mai", che si è svolta alla Corte dell'Angelo, luogo delle politiche giovanili del centro storico

lunedì, 6 dicembre 2021, 15:09

La Gazzetta di Lucca ha intervistato il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Lucca, maresciallo maggiore aiutante Giovanni Vetere, per conoscere il lavoro che i carabinieri in congedo svolgono sul territorio del comune di Lucca, in favore delle Istituzioni e delle popolazione

lunedì, 6 dicembre 2021, 15:04

Eletti i membri del consiglio dei magnifici signori, ovvero l'organo direttivo della compagnia dei balestrieri Lucca. E' quanto fanno sapere il cancelliere Giuseppe Dal Poggetto e il gonfaloniere Claudio Romiti in una nota