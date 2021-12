Cronaca



Il prefetto di Lucca consegna le stelle al merito del lavoro

giovedì, 2 dicembre 2021, 13:02

Questa mattina il prefetto di Lucca, Francesco Esposito, ha consegnato l’onorificenza della “Stella al Merito del Lavoro” conferita dal presidente della Repubblica ad alcuni cittadini lucchesi che si sono distinti, per meriti di laboriosità, perizia e condotta morale.

In apertura della cerimonia - che per la prima volta è stata organizzata a livello provinciale, a causa dell’emergenza sanitaria - il prefetto ha ricordato le norme della Costituzione che sanciscono il diritto al lavoro, ponendo l’accento sulla necessità di continuare ad impegnarsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro e sottolineando come il riconoscimento onorifico richiami il principio sancito dall’art 4 della Costituzione nella parte in cui prevede che ciascuno concorre con la sua attività o funzione al progresso materiale o spirituale della società. Ha espresso compiacimento per le attività svolte dai cittadini lucchesi che sono stati insigniti questa mattina, per l’ impegno e il senso di responsabilità manifestato nello svolgimento del loro lavoro, che costituiscono un esempio per le giovani generazioni.

La consegna è avvenuta alla presenza del Console Provinciale dei Maestri del Lavoro, Pietro Franceschini, della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia e dei Sindaci di Lucca, Bagni di Lucca, Montecarlo e del Vice Sindaco di Capannori, comuni di residenza degli insigniti.

Di seguito l’elenco degli insigniti, con la motivazione della benemerenza.



• Sig. Maurizio GIUSFREDI residente a Bagni di Lucca

Nel corso degli anni passati alla Mondialcarta ha effettuato la gavetta canonica partendo dal carico del nastro con il carrello elevatore, passando a ribobinare e confezionare la carta per arrivare poi a rivestire il ruolo di macchinista Capo turno, distinguendosi sempre per serietà e perizia nel lavoro.



• Sig. Vincenzo ANDRACCHIO residente a Capannori

Nel lungo periodo di servizio presso la Banca Nazionale del Lavoro- Gruppo Paribas, che si è concluso il mese scorso, ha costantemente dato prova di professionalità, perizia e laboriosità nello svolgimento degli incarichi affidatigli, tenendo una integerrima condotta morale.



• Sig. Gino BIANCHI residente a Capannori

Durante la sua carriera ha sviluppato la sua attività professionale dimostrando, oltre la competenza, anche una forte volontà di tenersi aggiornato nell'organizzazione manageriale e di tradurre le sue conoscenze in disposizioni aziendali in conformità alla trasformazione societaria di Enel Green Power



• Sig. Massimo PISANI residente a Capannori

Orgoglioso della posizione raggiunta ed anche delle sue responsabilità, è un punto di riferimento per i colleghi più giovani ed un esempio di determinazione, di iniziativa e dedizione, che tanti risultati hanno portato all'azienda Sofidel



• Sig.ra Patrizia LIPPI residente a Montecarlo

E' sempre stata esempio di senso di appartenenza alla Sofidel, di piena rispondenza ai suoi valori di concretezza e determinazione. Con discrezione e con il sorriso, senza ostentazione, operando, sì, all'interno di un'organizzazione, ma con il senso di responsabilità, l'entusiasmo e la voglia di riuscire di chi l'azienda la sente sua.



• Sig. Riccardo BIANCHI residente a Lucca

Una volta ricevuto l'incarico di Direttore del Personale della Mondialcarta, punta molto sulla formazione del personale in fatto di sicurezza ed organizza con successo corsi ad hoc per le varie tipologie di dipendenti