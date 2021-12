Cronaca



Il progetto ‘Ambientiamoci’ si presenta e torna nelle scuole

martedì, 7 dicembre 2021, 08:38

Riparte il progetto “Ambientiamoci”, proposto dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e destinato alle scuole per sensibilizzare i giovani sulle tematiche inerenti al nostro ecosistema, messo sempre più a dura prova dai cambiamenti climatici e dai continui consumi, seppur spesso necessari, da parte dell’essere umano. Dopo la pausa dovuta al Covid e le lezioni tenute online, il progetto riprende con gli incontri in presenza a cui hanno aderito il liceo Artistico-Musicale Passaglia, il liceo scientifico Majorana a Capannori e l’I.S.I. Pertini.

Una serie di incontri, visite guidate sul territorio e nelle industrie nel corso di due anni, per fornire una panoramica aggiornata delle problematiche ambientali che emergono al livello locale e globale, con relativa conoscenza attraverso dati scientifici e pareri di esperti. L’obiettivo è di far acquisire stili di vita coerenti per sviluppare comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. Il progetto si suddivide in tre moduli: il primo dedicato al tema “acqua”, il secondo al “cibo” e il terzo è inerente ai rifiuti. Temi che saranno esposti giovedì 9 dicembre alla presentazione del progetto, che si terrà alle ore 10.00 presso la Fondazione Banca del Monte, situata in Piazza S. Martino a Lucca. Interverrà da remoto il Prof. Antonio Ballarin Denti, fisico ambientale dell’Università Cattolica. Questo il titolo del suo intervento: “Città green, resiliente e inclusiva: quali politiche?”. A introdurre la presentazione sarà la Presidente del Centro di Cultura Gemma Giannini.

La presentazione è aperta al pubblico, chi desidera partecipare può prenotarsi inviando una mail a: cdc.lucca@unicatt.it

Verrà inoltre trasmetta online, in diretta YouTube sul canale del Centro di Cultura, al seguente link: https://youtu.be/veahYNnlLME